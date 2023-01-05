追本溯源 艾德華諾頓被證實是風中奇緣公主後代

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國男星艾德華諾頓（Edward Norton）發現，自己竟是迪士尼動漫電影「風中奇緣」女主角真人原型、美洲原住民酋長之女寶嘉康蒂（Pocahontas）的後代。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，艾德華諾頓在3日播出的美國公共電視台（PBS）的族譜歷史節目「追本溯源」（Finding Your Roots）中得知，寶嘉康蒂（Pocahontas，又譯：包卡洪泰斯）是他的第12代曾祖母。

節目主持人、歷史學家蓋茲（Louis Gates Jr.）證實了由來已久的諾頓家族傳聞，蓋茲說直接的書面紀錄顯示，諾頓毫無疑問是約翰．羅爾夫（John Rolfe）和 寶嘉康蒂的後代。

蓋茲指出，約翰．羅爾夫和寶嘉康蒂1614年4月5日在維吉尼亞州（Virginia）詹姆士敦（Jamestown）結婚，當時英國文豪莎士比亞仍在世。文件顯示，寶嘉康蒂3年後在英格蘭格雷夫森德（Gravesend）辭世，羅爾夫1622年3月左右逝世。

約翰．羅爾夫和寶嘉康蒂在1615年1月生下一個孩子湯瑪斯．羅爾夫（Thomas Rolfe）。

艾德華諾頓被證實是寶嘉康蒂的後代之後表示：「這讓我知道自己竟是整個人類歷史中微小的一部分。」

艾德華諾頓曾以「美國X檔案」（American History X）獲得奧斯卡最佳男主角獎提名，其他代表作還有「鬥陣俱樂部」（Fight Club）。

迪士尼動漫電影「風中奇緣」混合真實歷史人物寶嘉康蒂與傳聞，片中描述英國探險家約翰．史密斯（John Smith）在遭原住民處決前被寶嘉康蒂所救，兩人相遇相戀的故事。（譯者：嚴思祺）1120105