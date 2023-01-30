「想見你」韓國破14萬人次觀影 粉絲為追星念中文系

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（中央社記者王心妤台北30日電）電影「想見你」全台票房逾新台幣1.1億元，在韓國上映5天破14萬人次觀影，主角許光漢、柯佳嬿、施柏宇日前赴韓國宣傳，有觀眾特製中文手牌，還有觀眾透露為追星才讀中文系。

「想見你」票房累積1億1700萬元，製片麻怡婷、主角群及主題曲演唱歌手孫盛希日前飛往韓國出席首映會，又前往電影院參與互動問答。

電影公司今天表示，現場有觀眾舉手幅寫上「姐姐，女朋友的位置還是空的吧？」、「柯佳嬿和我結婚吧」、「全球最帥許光漢」、「施柏宇跟我談戀愛吧」，還有觀眾邀請主角群來家裡住。

柯佳嬿表示，韓國粉絲很熱情仍守秩序，「從劇集走到電影，真的很謝謝大家一直以來的陪伴，也很開心這些角色能一直陪伴著大家。」許光漢則難忘吃到的韓國小零食，也可惜因為時間倉促無法停留太久，期待有下次機會。

柯佳嬿提到，這是第一次到韓國首爾，很感動一走出機場就有很多粉絲，雖然天氣很冷，但粉絲都熱情迎接。許光漢說：「謝謝在這麼冷的天氣還來機場看我們，但多了一些心疼，跟擔心他們的安全以及保暖，會希望他們回家都小心，別感冒了。」施柏宇表示，很榮幸藉由作品進入影迷的人生，能和影迷見面像是作夢一樣。

目前「想見你」在韓國上映5天，突破14萬人次觀影，許光漢也立下百萬之約，期待有機會再和影迷見面。施柏宇則說：「沒有想到這麼快累積了10萬人次的觀看，真的很謝謝支持『想見你』的粉絲。」

「想見你」已在北美、澳洲、紐西蘭、英國、韓國、印尼、新加坡、馬來西亞、汶萊與柬埔寨上映，2月9日將在香港上映，主角群將於2月4日飛往香港跟影迷見面，越南則於2月10日上映。（編輯：張雅淨）1120130