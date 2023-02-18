電影風再起時郭富城怒甩梁朝偉巴掌 眼鏡都打飛[影]

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）影帝郭富城在香港犯罪電影「風再起時」首度與梁朝偉合作，還得怒甩對方巴掌，力道強到眼鏡都被打飛。郭富城透露拍攝時差點演不下去「大家都好愛梁朝偉的，我怎麼打得下手啊！」

「風再起時」改編自香港四大探長真實故事，由電影「踏血尋梅」導演翁子光執導，講述曾因不收賄而飽受壓迫的員警磊樂（郭富城飾）與南江（梁朝偉飾），想改變現狀，攜手建立員警貪污制度，並坐上總華探長位置。然而，權利膨脹導致黑白勢力失衡，成立的香港廉政公署，又對貪污探長進行追捕，讓磊樂與南江隻手遮天的年代走向謝幕。

出道數十年，郭富城和梁朝偉卻幾乎到「風再起時」才首度正式合作。兩人透過片商分享，笑說是翁子光提醒他們，30多年前曾在電視劇「都市方程式」共演過，梁朝偉笑說：「我真的完全忘記了，直到導演傳給我1支影片，我才想起來我曾去客串1天。」

真正合作後，郭富城也大力稱讚梁朝偉優秀，他說曾在鑽研演技時看了很多作品，觀察過優秀演員的特質，梁朝偉絕對是好榜樣，「我一直很期待和梁朝偉合作，合作之後覺得他和我想像一般出色。」

在電影中，四大探長和一群警察們總是在高級飯店的套房中打牌做樂，其中一場戲，郭富城在牌局上突然爆怒，火大直接打了梁朝偉一巴掌，力氣大到對方眼鏡被打飛，但梁朝偉還要陪笑臉和解。

郭富城透露當時內心其實很抗拒打梁朝偉，他直呼：「梁朝偉是大家的最愛，每個人都很珍惜梁朝偉啊！我怎麼打得下手。」由於是一鏡到底的拍攝，如果打不成功，所有人必須重演一遍，梁朝偉也要繼續挨巴掌。

郭富城回憶，梁朝偉在現場也一直鼓勵他：「打下來吧！不用管了，大家互相信任，不用留情的」，讓郭富城一直自我催眠，「我是磊樂，你不聽話，我就是要打你！」做了心理調適，終於一巴掌揮過去，力道十足，打到梁朝偉的眼鏡飛出去摔壞，成功讓這場戲推向最高潮，成為讓人難忘的畫面。「風再起時」24日起在台上映。（編輯：李亨山）1120218

影片來源：meiahdistribution

香港兩大影帝梁朝偉（圖）、郭富城在電影「風再起時」正式合作，兩人透過片商分享30多年前曾在電視劇「都市方程式」共演過，不過梁朝偉笑說自己早已忘記，直到導演傳給他一支影片，才想起來曾去客串。（華映娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月18日