韓流師姐弟BoA、KEY睽違6年來台 嗨翻高雄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟高雄23日電）「高雄櫻花季」音樂節第2天，韓流同門師姐弟BoA、SHINee成員KEY演出，兩人都是睽違6年造訪寶島。聽到台下粉絲喊SHINee時，KEY更感動表示會向隊友轉達大家美麗的愛。

近年在主持領域大放異彩的KEY，自2018年來台擔任M Countdown in TAIPEI主持人後，便歷經兵役、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。不過去年他除了發行個人專輯GOOD & GREAT，也跟著團體SHINee推出出道15週年專輯HARD。KEY久未來台，今天下午吸引近300名粉絲到高雄小港機場接機。

KEY今晚賣力帶來GOOD & GREAT、GASOLINE等5首SOLO歌曲，台下湖水綠應援棒閃爍一片，讓他相當感動並用英文和粉絲互動：「Long time no see Taiwan，謝謝大家來，我很想念大家」，也用心準備台語問候「大家歡喜嗎」。

KEY表示，他有太多關於台灣的美好回憶，沒預期有這麼多粉絲，還準備了新歌應援，透露接下來有機會和SHINee成員們再一起到台灣。

第2天壓軸是韓流天后BoA，同樣相隔6年來台灣，以清爽的雙辮、短褲裙造型亮相，開心用中文問候「大家好，很高興吧」，今晚則準備了經典的ONLY ONE、NO.1、HURRICANE VENUS等歌曲，讓粉絲們尖叫聲連連、掀起回憶殺。

而來自日本、擁有TikTok總播放超過6億次神曲「我最可愛的地方」的女團FRUITS ZIPPER，7名成員今晚也元氣滿滿萌翻現場。這次是繼台中、台北、台南後又解鎖一座台灣城市，演出前不忘到高雄龍虎塔、三鳳宮觀光，品嚐50嵐珍奶和小籠包。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

FRUITS ZIPPER透露，昨晚先演出的師姐卡莉怪妞有叮嚀「高雄很熱，要多喝水」，中Mana和仲川瑠夏笑說現在日本天氣還是冷到要穿大衣，和台灣溫差近攝氏20度，得用幹勁戰勝熱度。不過她們強調第3次拜訪後，越來越喜歡，希望下次能以更成長面貌和大家見面。FRUITS ZIPPER也將在4月推出首張專輯NEW KAWAII，5月唱進日本武道館。

今天登場卡司還有金曲樂團麋先生、歌手丁噹、白安、Julia吳卓源、卓文萱、梁舒涵、台灣唱跳男團U：NUS與人氣啦啦隊員林襄、李芷霖、張雅涵。（編輯：陳政偉）1130323