哥吉拉與金剛：新帝國開映 打下北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，「哥吉拉與金剛：新帝國」上映首週末估計狂掃8000萬美元票房，空降北美票房冠軍。

法新社報導，分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，雖然最終數字仍有可能變動，但無論如何，「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）這樣的開映表現十分亮眼。該片的上映首週末票房，是怪獸續集電影票房平均數字的2.5倍。

「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire）票房排名下滑1個位置，以1570萬美元排名第2。

科幻史詩片「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）以1110萬美元的票房排名第3。

功夫動畫片「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）票房1020萬美元，排名也下滑1名到第4。

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席德妮史威尼（Sydney Sweeney）主演的「鬼聖胎」（Immaculate）則以330萬美元位居第5。

排名第6至第10的作品依序為： 「蒂魯廣場」（Tillu Squar，暫譯），250萬美元；「極限長征」（Arthur the King），240萬美元；「與惡魔共度深夜」（Late Night with the Devil），220萬美元；「空服員」（Crew，暫譯），170萬美元；「伏慄熊」（Imaginary），140萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130401