更多編輯台推薦新聞：
台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
生活

台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
運動

鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍
文化

圖輯／紅球移展台南公園念慈亭 搭配水景視角多元民眾搶拍

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

哥吉拉與金剛：新帝國開映 打下北美票房冠軍

2024/4/1 14:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，「哥吉拉與金剛：新帝國」上映首週末估計狂掃8000萬美元票房，空降北美票房冠軍。

法新社報導，分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，雖然最終數字仍有可能變動，但無論如何，「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）這樣的開映表現十分亮眼。該片的上映首週末票房，是怪獸續集電影票房平均數字的2.5倍。

「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire）票房排名下滑1個位置，以1570萬美元排名第2。

科幻史詩片「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）以1110萬美元的票房排名第3。

功夫動畫片「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）票房1020萬美元，排名也下滑1名到第4。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

席德妮史威尼（Sydney Sweeney）主演的「鬼聖胎」（Immaculate）則以330萬美元位居第5。

排名第6至第10的作品依序為： 「蒂魯廣場」（Tillu Squar，暫譯），250萬美元；「極限長征」（Arthur the King），240萬美元；「與惡魔共度深夜」（Late Night with the Devil），220萬美元；「空服員」（Crew，暫譯），170萬美元；「伏慄熊」（Imaginary），140萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.219