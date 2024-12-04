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亞洲影藝創意大獎 客家電視台、TaiwanPlus獲獎

2024/12/4 08:30（12/4 08:46 更新）
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新加坡亞洲影藝創意大獎頒獎典禮本週登場，客家電視台以「吉日良辰客家封-九降風吹」獲得最佳生活風格節目獎，台長向盛言（右）3日出席活動。（客家電視台提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 113年12月4日
新加坡亞洲影藝創意大獎頒獎典禮本週登場，客家電視台以「吉日良辰客家封-九降風吹」獲得最佳生活風格節目獎，台長向盛言（右）3日出席活動。（客家電視台提供）中央社記者吳昇鴻新加坡傳真 113年12月4日
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（中央社記者吳昇鴻新加坡4日專電）新加坡亞洲影藝創意大獎頒獎典禮本週登場，來自亞洲各國的影視工作者齊聚一堂。TaiwanPlus抱走最佳新聞/時事節目獎，客家電視台以「吉日良辰客家封-九降風吹」獲得最佳生活風格節目獎。

新加坡亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）是亞洲創意藝術學院舉辦的亞太內容創作和媒體製作領域獎項。主辦方日前公布入圍名單，3日和4日晚間在新加坡首都劇院（Capitol Theatre）舉行頒獎典禮。

客家電視台昨晚以「吉日良辰客家封-九降風吹」獲最佳生活風格節目獎，台長向盛言告訴中央社，此次入圍6獎項，包含導演沈可尚執導的「客人主人」入圍最佳歷史紀錄片及非劇情類最佳導演。這次參賽不僅讓客家台的節目被海外市場看見，更希望客家文化精神走向國際。

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他提及，今年客家電視台規劃台灣首檔台韓合製實境綜藝節目「客家廚房」，集結韓團Super Junior隊長利特、韓國主廚李元日、女團tripleS成員Nien，加上藝人温昇豪、江宏傑及Youtuber韓國女生Judy，接手經營苗栗在地的客家餐廳，除了讓韓國觀眾看到客家料理，也從中了解韓國綜藝節目受觀眾青睞的方式。

TaiwanPlus則以Broken News獲得最佳新聞/時事節目獎，節目部企劃組組長高偉豪告訴中央社，獲獎作品聚焦假訊息議題，台灣曾被評為全球受假訊息攻擊最嚴重的國家，是國際觀眾關注的題材，感謝團隊努力。（編輯：張芷瑄）1131204

新加坡亞洲影藝創意大獎頒獎典禮本週登場，TaiwanPlus以Broken News獲得最佳新聞/時事節目獎。圖為節目部企劃組組長高偉豪3日晚間出席活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年12月4日
新加坡亞洲影藝創意大獎頒獎典禮本週登場，TaiwanPlus以Broken News獲得最佳新聞/時事節目獎。圖為節目部企劃組組長高偉豪3日晚間出席活動。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 113年12月4日
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