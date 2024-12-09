拜訪赴日打棒球台灣高中生 鍾欣凌嚴藝文送禮哭爆

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（中央社記者洪素津台北9日電）演員楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文隨節目拜訪在日本高知打棒球的2名台灣高中生，謝喬恩夢想打進日職，去年更站上甲子園舞台，主持群帶上驚喜鼓勵追夢成功，沒想到驚喜卻讓大家哭成淚海。

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持實境節目「老少女奇遇記2」，這次到日本高知尋找在日本打棒球的台灣高中生謝喬恩和黃國善。

謝喬恩為了想要打進日本職棒而遠赴日本，甚至被選為參加甲子園比賽的一員，並贏得比賽；擅長日文的黃國善則是未來想要定居日本而到這裡。節目中楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文帶著台灣美食「珍珠奶茶」到球場慰勞所有日本球員們，也向謝喬恩和黃國善獻上溫暖的祝福。

製作單位更準備了驚喜給2人，邀請黃國善的爸媽來到高知，黃國善在看到爸爸媽媽後不禁落下眼淚。謝喬恩也抬頭尋找自己的父母，但因為父母在不久前才到日本找過他，所以並沒有一起前往高知，嚴藝文看到他一直不放棄，心疼地說：「不要再找了，他們沒有來，這樣我會受不了。」

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製作單位不忘給謝喬恩驚喜，準備親朋好友的應援影片以及媽媽的手寫信，謝喬恩邊唸信中內容邊哭到全身抽搐，鍾欣凌和嚴藝文也在一旁哭到說不出話。

嚴藝文加碼讓謝喬恩和爸媽視訊，結果在視訊環節中，大家眼淚再度潰堤，嚴藝文甚至哭到手狂抖無法幫忙拿手機。謝喬恩爸爸看到兒子哭也心疼地說：「回來啦，不要打了，看了很心疼。」3名主持人也說，希望這份驚喜和能量，能給他們堅持下去的勇氣及動力。（編輯：張雅淨）1131209