音速小子3衝勁十足 北美票房奪第一

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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）動作喜劇片「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）週末期間衝上北美票房冠軍，撈進的約6200萬美元不僅超越業界預估，也寫下多年來最佳的12月開映成績之一。

法新社報導，分析師葛羅斯（David A. Gross）預測，「音速小子3」進帳將「遠遠超過」前一集「音速小子2」於2022年在全球海撈的4.05億美元成績。

追蹤票房數字的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，迪士尼動畫片「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King）20至22日期間北美吸金3500萬美元，排名第2。

美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導指出，這個數字遠低於原先預估的5000萬美元上下，特別是這部片製作加宣傳的費用估計高達3億美元。然而，隨著北美學子即將進入年末假期期間，葛羅斯預測這部片應該會取得相當好的表現。

排名第3的是「魔法壞女巫」（Wicked），票房1350萬美元，開映至今全球總票房已破5.7億美元。

「海洋奇緣2」（Moana 2）感恩節週末上檔時曾寫下紀錄，但這個週末期間排名下滑至第4，進帳約1310萬美元。

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排名第5的是「美好家園」（Homestead，暫譯），票房610萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「神鬼戰士II」（Gladiator II），450萬美元；「獵人克萊文」（Kraven the Hunter），310萬美元；「紅色一號」（Red One），150萬美元；「魔戒：洛汗人之戰」（The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim），130萬美元；「史上最佳聖誕盛會」（The Best Christmas Pageant Ever），82.5萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1131223