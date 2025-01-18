花蓮東大門「夜市王」奪冠 Lulu：台灣的軟實力

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（中央社記者洪素津台北18日電）美食競賽節目「夜市王」今天決戰日吸引3萬人到場，最終由東大門夜市奪冠並獲百萬獎金，代表黃家明哽咽：「花蓮鄉親我們做到了！」主持人Lulu嗨喊：「這就是台灣的軟實力。」

「夜市王」今天在高雄夢時代正對面廣場進行決戰，由最終2強台北南機場夜市與花蓮東大門國際觀光夜市從下午起展開激烈PK，以營業額高低決定「夜市王」桂冠。

「夜市王」決戰日吸引3萬人到場排隊吃夜市美食，最後東大門夜市和南機場夜市比拚總營業額達新台幣281萬餘元，東大門夜市以172萬餘元總營業額奪冠；奪冠的東大門獲得100萬元獎金，「夜市王」主持人Lulu（黃路梓茵）嗨喊：「真的是很大的紅包，夜市是我們真正台灣軟實力。」

東大門國際觀光夜市在「夜市王」奪冠，代表黃家明哽咽表示，看到高雄鄉親如此支持真的感謝；落敗的南機場夜市管委會會長林督欽也上台祝福對方奪冠，表示南機場夜市會繼續加油，喊話民眾有機會到台北一定要去南機場吃美食。

Lulu和評審團曾志偉、網紅Alizabeth娘娘（泰國娘娘）、韓勾ㄟ金針菇接受媒體採訪，被現場人潮嚇到的曾志偉說，一下飛機就心心念念打電話要訂南機場夜市的烤魚，沒想到對方卻回：「志偉哥！你放心，一定吃不到」，讓曾志偉好扼腕。Lulu在旁大笑：「你看你一代天王，連一條魚都買不到！」

Lulu則表示，相當開心「夜市王」迴響之高，大家都很關注，「其實我們不輸韓國，我們根本不像『黑白大廚』，我們走出我們自己的路，是無法被複製的一條線，獨一無二的特色」，希望國外的觀眾看到節目，也可以來台灣吃夜市。

另外，泰國娘娘擔任評審時常扮黑臉，招來許多觀眾批評，泰國娘娘爆氣喊：「誰說我選的不好吃，我說了算，我很氣誒，大家都要跟我吵架，我也不懂。」Lulu笑喊：「娘娘氣到喉結長出來了」；金針菇則很開心節目成功闖出名號。

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許富凱獲邀在「夜市王」現場開唱，演唱前他接受媒體訪問時表示，最想吃現場的提拉米蘇花生捲冰淇淋，還問媒體：「你們有沒有後門可以走？我都吃不到。」

說到夜市，許富凱分享自己最喜歡和媽媽、姊姊一起去夜市吃露天火鍋；現在去夜市則會遇到熱情民眾送吃的，讓他相當不好意思，「就像菜市場買豬肉送蔥的感覺，大家都太熱情，但還是要付錢啦！」（編輯：陳政偉）1140118

美食競賽節目「夜市王」決戰日18日在高雄盛大展開，主持人美麗本人（左起）、阿達、Lulu黃路梓茵及評審團成員曾志偉、金針菇、Alizabeth娘娘開心在台上合影。（緯來提供）中央社記者洪素津傳真 114年1月18日