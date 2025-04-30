誰接「一字千金」主持棒 公視證實和吳姍儒接洽中
2025/4/30 22:40（4/30 22:59 更新）
（中央社記者洪素津台北30日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，曾國城日前受訪表示期待對方復出，引來批評聲浪，曾國城為此請辭「一字千金」主持人，而新主持人人選公視則透露正和吳姍儒接洽中。
曾國城日前在臉書聲明表示，因個人言論疏失向大眾致上最深的歉意，作為公視「一字千金」主持人始終以「傳遞知識、推廣語文之美」為己任，為避免此事影響節目價值，決定正式請辭主持人，讓節目有機會以嶄新面貌前行，相信這檔極具文化意義的節目繼續延續並發揮影響力。
日前傳出吳姍儒積極爭取「一字千金」主持人，稍早公視發布聲明表示，近期確實有主動跟吳姍儒洽談新一季「一字千金」主持人一事，認為吳姍儒曾主持公視節目「36題愛上你」，展現出極具深度與溫度的主持風格，並獲得金鐘獎肯定，兼具專業、親和力與語言表達魅力。
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至於會不會接下「一字千金」主持人職位，公視表示目前還在洽談階段，若有明確的結論，一定主動告知大家。
吳姍儒經紀人則回應：「公視有來跟我們接洽，現在都還在討論，不論是不是我們主持，『一字千金』都是很值得看的節目啦。」（編輯：蕭博文）1140430
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