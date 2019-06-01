高調表態 北京2日公布中美磋商立場白皮書

（中央社台北1日電）中美貿易戰升溫，北京立場轉趨強硬，官媒新華社今天預告，中國國務院新聞辦公室明天上午將舉行記者會並公布白皮書，說明中方對中美經貿磋商的立場。

新華社稍早前以快訊方式報導，「6月2日10時，國務院新聞辦公室將發布『關於中美經貿磋商的中方立場』白皮書，並舉行新聞發布會」。

外界視此為北京對中美貿易戰發展的最新表態。中國商務部昨天表示，將設立「不可靠實體清單」制度；官媒環球網隨即解讀稱，此行動傳遞「中方絕不會屈服於美方的壓力」的信號，將採取積極反制行動。

不過，環球網也同時安撫外企說，清單制度「將有利於規則的進一步清晰，讓外國企業與中國市場的關係更加確定」。

此外，為報復美國將2000億美元中國商品關稅從10%提高至25%，中方也宣布對600億元美國商品課徵5%至25%不等的關稅，並自今天零時正式生效。

但除了金額無法與美方的2000億元相提並論，中方在公布對600億元美國商品的報復性關稅之餘，也公布一項加徵關稅排除申報制。

據中國國務院關稅稅則委員會辦公室，「對美加徵關稅商品排除申報系統已於5月31日開通，在華企業及行業協（商）會可通過財政部關稅政策研究中心網站註冊、登錄並填寫排除申請，系統將於6月3日按原定計劃開始接受第一批商品排除申請」。（編輯：周慧盈/林克倫）1080601