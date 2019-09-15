葉門叛軍襲石油設施 衝擊沙烏地近半原油生產

（中央社杜拜14日綜合外電報導）獲伊朗撐腰的葉門叛軍青年運動（Houthi）出動無人機攻擊沙烏地石油業核心的兩處設施，包括全球最大石油加工設施在內，消息人士稱，攻擊事件衝擊沙烏地近半原油生產與出口。

兩個消息來源表示，每日500萬桶原油生產受衝擊，將近沙烏地的半數產量或相當於5%全球石油供應。另一消息來源表示，部分生產為預防萬一而關閉，且大部分減損的產能將會於幾天內恢復。

今天黎明前針對國營沙烏地阿美石油（Saudi Aramco）設施發動的無人機攻擊，引發多起大火，但全球最大石油出口國沙烏地隨後表示，大火已被控制，且無人傷亡。

國營電視台報導稱，石油出口仍持續，但阿美石油遇襲後尚未發表評論。青年運動稱，它的10架無人機執行攻擊任務。

國際能源總署（IAE）發推文表示，「商業庫存豐沛，目前市場供應充足」，並稱它正與沙烏地當局以及主要產油國和消費國聯繫。

國營沙烏地新聞社（SPA）報導，攻擊發生後，美國總統川普在電話中告訴實際統治者沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），美國已準備好與沙烏地合作，致力保障沙國安全。川普又說，攻擊沙烏地石油設施會對美國及全球經濟造成負面影響。

穆罕默德．沙爾曼表示，沙烏地有意願且有能力對抗這類「恐怖攻擊」。

沙烏地領導的遜尼派穆斯林聯軍自2015年起介入葉門內戰，協助政府軍對抗青年運動叛軍。沙烏地把先前多起境內設施遇襲，歸咎於地區競爭敵手伊朗。沙烏地指控伊朗武裝青年運動，但青年運動和德黑蘭當局都否認這類指控。（譯者：劉學源）1080915