年底前復飛無望 波音恐暫時停產或減產737 MAX

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）上週表示在2020年之前不會批准波音737 MAX客機復飛後，知情人士今天透露，波音正考慮讓這款飛機暫時停產或減產，最快明晚會宣布相關決定。

路透社引述知情人士指出，波音董事會今起在芝加哥召開為期兩天的例行會議。

西雅圖時報（Seattle Times）今天報導，董事會正在考量由管理階層所提的暫時停產方案。

在場聽取簡報的知情人士告訴路透社，暫時停產的可能性會比減產來得大，但仍得花上好幾週的時間才能讓生產線停止。

美國財經媒體報導，減產會讓分攤固定支出的飛機數量變少，將使波音成本暴增，且可能讓全球的航空業面臨裁員或被迫放無薪假，並進一步讓已受737 MAX停飛衝擊的航空公司受創。

波音先前表示，若未能獲准年底前復飛與恢復交機，波音可能被迫進一步減緩生產，或暫時關閉MAX生產線，此舉將影響到全球供應鏈。

波音今天聲明表示，將以復飛時程等相關情況為考量基準，持續評估相關生產決定。737 MAX的復飛需獲監管單位批准，也可能需要司法機關的確認。

在波音執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）與FAA署長狄克森（Steve Dickson）會面後，波音公司12日放棄爭取年底前讓737 MAX復飛的目標；狄克森11日時說，由於還有約12個指標性項目待完成，他無法肯定737 MAX可以趕在年底復飛，還揭露FAA尚在進行一個有關737生產的調查。

相關官員上週告訴路透社，至少到明年2月737 MAX都不可能獲准復飛，甚至可能拖到3月。

印尼獅航、衣索比亞航空從去年下旬到今年初，不到半年接連兩次墜機事件奪走346條人命後，737 MAX便於今年3月全面禁飛。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1081216