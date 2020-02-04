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中國官方專家：武漢肺炎病毒可存活5天 洗手非常重要
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎加強檢疫 美為入境禁令辯護擬擴大撤僑

最新更新：2020/02/04 11:34
美國疾病管制暨預防中心3日宣布，美國境內出現第2起人傳人病例，並且進一步詳述美國因應旅客從中國赴美的計畫。圖為紐約街頭民眾戴口罩防武漢肺炎。（檔案照片／美聯社）
美國疾病管制暨預防中心3日宣布，美國境內出現第2起人傳人病例，並且進一步詳述美國因應旅客從中國赴美的計畫。圖為紐約街頭民眾戴口罩防武漢肺炎。（檔案照片／美聯社）

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國今天表示，禁止從中國赴美的旅客入境，目的是遏阻致命的武漢肺炎疫情蔓延，這是基於最佳科學判斷，還說會有更多撤僑行動。

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延燒，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布，美國境內出現第2起人傳人病例，並且進一步詳述美國因應旅客從中國赴美的計畫。

●美疾管中心加強檢疫 憂人傳人病例增加

CDC國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）在電話會議中說：「我們預測會看到更多人傳人病例出現。」

目前美國武漢肺炎確診病例總數來到11例，包括美國境內出現第2起人傳人病例，此例與加州1名患者有關。

路透社報導，美國衛生及公共服務部（HHS）發言人今天說，部內正在準備將近2.5億美元緊急資金，以便支付因應疫情費用。

部分經費或許用以支援檢疫和監控從中國歸來的美國公民情況，他們不受1月31日總統公告措施限制。華府1月31日宣布，14天內曾赴中國的外籍旅客禁止入境。

CDC概述對從中國返美的美國公民和合法永久居民家屬加強檢疫計畫，如果他們曾到中國湖北省或武漢市，可能面臨14天隔離。

搭乘商業航班抵達美國的旅客，將須到指定的機場接受進一步健康評估，美國指定的機場有11座。如果出現發燒等感染症狀，美國公民和那些豁免人士將轉送醫療評估，且將不允許繼續完成他們的旅行計畫。

搭乘美國國務院專機撤離武漢的美國公務員，將到軍事基地接受14天隔離觀察。

CDC已加派團隊到飛機將抵達的指定地點。

那些未出現症狀的人將獲准前往他們最後的目的地，但會被要求居家隔離觀察14天。

●中國指控散布恐慌 美國駁斥基於科學

法新社報導，美國禁止14天內曾赴中國的外籍旅客入境並宣布美國公民隔離措施，中國指控此舉是散布「恐慌」情緒。梅森尼爾為這波「強勢」措施辯護。

她說：「幾週前中國有41例，今晨數字是1萬7000例，1萬7000例感染新型冠狀病毒，而且全部居民不具免疫力。」她還說：「我們有機會在蔓延到美國前讓疫情減緩下來。」

中國官方最新統計顯示，中國累積確診病例已突破2萬，死亡病例425例。

中國外交部發言人華春瑩稍早在簡報會上說，美國未能提供任何實質性幫助。梅森尼爾駁斥這種說法。

她說：「我們在CDC有相當強的科學家，在很類似疾病方面有很多技術經驗…我們在中國實地的行動將有所幫助。」她還說：「我在類似這種情況下所見的是，科學應當勝過一切。」

梅森尼爾表示，目前有195名美國人在加州軍事基地隔離，包括外交官員和家屬，他們上週撤離武漢。梅森尼爾說，計劃還會有更多專機撤僑。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1090204

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