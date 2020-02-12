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WHO為武漢肺炎正名 籲視為頭號公敵積極對抗

最新更新：2020/02/12 02:04

（中央社日內瓦11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天將去年12月31日在中國首度確認的致命冠狀病毒疾病正式命名為COVID-19，並要求各國將此疾病視為「頭號公敵」，「儘量積極地」對抗這項疾病。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦告訴記者： 「我們如今已有此疾病的名稱，那就是COVID-19。」

譚德塞解釋說，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease）。

他表示，選擇這個名稱是為避免指涉特定地理位置、動物物種和人群，符合國際為避免汙名化所做的建議。

世界衛生組織稍早將此一病毒暫時命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），中國國家衛生健康委員會本週將此疾病稱為新型冠狀病毒肺炎（簡稱新冠肺炎）。新冠肺炎俗稱武漢肺炎。

譚德塞表示：「如果世界不想醒來，將此病毒視為頭號公敵，我不認為我們能夠汲取教訓。」

「我們仍處於圍堵策略，我們不應允許此一病毒有地區性傳播的空間。」

他表示，首批疫苗可能在18個月內取得，「所以目前我們必須採取一切行動，使用可取得的武器」。

譚德塞表示，他看到遏止疫情的「實際機會」，「我們不是毫無防禦的」，「我們必須利用當前的機會窗口強力反擊，在各個角落團結對抗此一病毒，否則我們可能會有遠多於目前的病例，付出遠高於目前的代價」。（譯者：陳政一）1090212

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