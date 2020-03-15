更多編輯台推薦新聞：
對抗武漢肺炎 以色列想師法台灣
國際

對抗武漢肺炎 以色列想師法台灣

特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活
國際

特派專欄／比利時關閉餐廳咖啡館 全民體驗社交疏離新生活

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章
產經

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后
首頁 / 國際

烏茲別克爆首例武漢肺炎確診 哈薩克宣布緊急狀態

最新更新：2020/03/15 22:45

（中央社塔什干15日綜合外電報導）烏茲別克衛生當局今天表示，一名烏茲別克籍公民從法國回來後，接受武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應，為境內首起確診病例。另外，哈薩克為因應疫情，宣布緊急狀態。

路透社報導，烏茲別克政府表示，當局已下令包含大學在內的各級學校自16日起停課3週，並取消所有公共活動。烏茲別克也宣布，禁止所有外籍人士入境，也禁止當地人出境。

烏茲別克國家航空稍早表示，將暫停或限制飛往西歐、亞洲和中東部分城市的航班，直到4月底為止。

另外，為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天宣布緊急狀態，禁止幾乎所有人進出哈薩克。

總統辦公室發布命令，禁止所有人入境哈薩克，返國公民、外交人員和受政府邀請的人不在此限；哈薩克公民也被禁止離境。

這項命令提到，政府對大型零售交易場所的營運實施限制，但沒有詳述進一步細節；並指示當局提高重要建築物和設施的安全。

緊急狀態預計會持續到4月15日。哈薩克目前已有8起武漢肺炎確診病例。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090315

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報