烏茲別克爆首例武漢肺炎確診 哈薩克宣布緊急狀態

（中央社塔什干15日綜合外電報導）烏茲別克衛生當局今天表示，一名烏茲別克籍公民從法國回來後，接受武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應，為境內首起確診病例。另外，哈薩克為因應疫情，宣布緊急狀態。

路透社報導，烏茲別克政府表示，當局已下令包含大學在內的各級學校自16日起停課3週，並取消所有公共活動。烏茲別克也宣布，禁止所有外籍人士入境，也禁止當地人出境。

烏茲別克國家航空稍早表示，將暫停或限制飛往西歐、亞洲和中東部分城市的航班，直到4月底為止。

另外，為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）今天宣布緊急狀態，禁止幾乎所有人進出哈薩克。

總統辦公室發布命令，禁止所有人入境哈薩克，返國公民、外交人員和受政府邀請的人不在此限；哈薩克公民也被禁止離境。

這項命令提到，政府對大型零售交易場所的營運實施限制，但沒有詳述進一步細節；並指示當局提高重要建築物和設施的安全。

緊急狀態預計會持續到4月15日。哈薩克目前已有8起武漢肺炎確診病例。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090315