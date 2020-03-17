薩爾瓦多禁航班入境 墨西哥否認讓確診病患登機

（中央社聖薩爾瓦多16日綜合外電報導）薩爾瓦多總統布格磊指控墨西哥允許12名確診武漢肺炎患者登上飛往聖薩爾瓦多的班機。墨西哥今天否認這項指控，並表示醫護人員在旅客身上沒發現任何染病證據。

路透社報導，布格磊（Nayib Bukele）稍早在推特（Twitter）發布有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的控訴，指稱墨西哥有關當局「毫無責任感」，布格磊之後突然暫停所有飛到薩爾瓦多的客機。

布格磊未提供任何證據支持他的主張。墨西哥衛生部副部長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）表示，後來發現布格磊的說法「全屬不實」。

拉米雷斯在傍晚記者會說明，表示12名薩爾瓦多人從芝加哥往聖薩爾瓦多的途中，因配戴保護性口罩而引發懷疑。他補充說，他們經病毒檢測後，結果顯示沒人染病。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）透過推特引用報導直接回應布格磊，表示衛生官員檢疫哥倫比亞航空（Avianca Airliner）班機乘客後，並未發現感染病毒。

布格磊在班機起飛前提出控訴，哥倫比亞航空也因此取消航班，並表示所謂染病乘客並未登機。航空公司稍後推文感謝布格磊示警乘客名單中出現武漢肺炎病患。

布格磊表示，政府致力制定一套新規定，以便班機恢復使用聖薩爾瓦多機場，這裡是飛往其他中美洲國家的中繼點。布格磊後來說，各航空接受新衛生規定後，聖薩爾瓦多機場已重新開放，但目前仍不接受來自墨西哥的航班。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090317