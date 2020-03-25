特派專欄 德國武漢肺炎死亡率低 3種可能原因分析

柏林的羅伯特．科赫研究所是德國官方公共衛生機構，擁有最高防護等級的生物安全4級實驗室。（羅伯特．科赫研究所提供）中央社記者林育立柏林傳真 109年3月25日

中央社駐柏林特派員林育立/3月25日

2019冠狀病毒疾病全球迅速蔓延，如今歐洲成了大流行的中心，德國確診數最近突破3萬人，疫情相當嚴峻，到目前為止卻只有100餘人死亡，引起各國專家的好奇。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）截至24日為止的統計，德國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達3萬2723人，152人死亡。德國的死亡率僅0.5%，比鄰國法國4.3%、英國5%都低，更遠低於疫情嚴重的義大利9.5%。

德國的死亡率為何這麼低？世界衛生組織（WHO）也沒有標準答案，負責歐洲地區的世衛專家皮伯迪（Richard Pebody）說，各國條件不同很難比較，「德國的死亡率這麼低，對我們來說也是一個謎」。不過，專家認為，以下幾點可能是原因。

首先是檢驗能力。德國最重要的病毒專家、柏林夏里特醫院（Charité）病毒研究所所長德羅斯登（Christian Drosten）早在1月就開發出試劑，讓遍布全國的47家實驗室很早就建立檢測的能力。衛生部長史巴恩（Jens Spahn）近日透露，德國每週最多可採驗20萬人，而且檢測的能量還持續在擴充。

及早確診與治療是對抗疫情的關鍵因素。在德國，只要病人有乾咳、發燒、呼吸困難等症狀，而且最近曾待過義大利等高風險地區或與受感染者接觸過，由醫生判斷有必要即可接受檢測，費用由健保公司負擔。

德羅斯登因此推測，德國可能是接受檢測人數占人口比例最高的國家，確診數相對也多，好處是與實際被感染人數的差距不大，有利政府規劃相應的防疫措施。

另一個可能的原因是醫療資源。根據2017年的最新統計，德國有2萬8000張重症床位，平均每10萬人有34張，數量是歐洲鄰國的3到5倍。為因應疫情擴大後可能出現的需求，德國正計劃將數量增加1倍。

新型冠狀病毒的患者多數是輕症，只需隔離與治療，將資源集中起來照顧重病患，可能是德國死亡率低的原因。德羅斯登說，德國的重症醫學比多數國家先進，醫生用呼吸器治療重症患者的經驗特別豐富。

最後，德國的死亡率低可能也與被感染者年紀輕、健康狀況相對佳有關。根據公共衛生主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）23日公布的數據，德國武漢肺炎確診者平均年齡45歲，死亡者平均年齡82歲。

反觀義大利，許多人等到病情嚴重送到醫院才接受檢驗，一般來說是高齡族群，病死率也高，德羅斯登因此推斷，義大利有許多年輕人被感染但沒有被發現。（編輯：郭中翰）1090325