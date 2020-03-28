武漢肺炎西班牙單日增832死創新高 16.5%醫護人員染疫

西班牙衛生部28日表示，過去24小時內有832人死於武漢肺炎，再度創下單日染疫病故人數新高紀錄。圖為西班牙馬德里醫護人員對民眾採檢。（美聯社）

（中央社馬德里28日綜合外電報導）西班牙衛生部今天表示，過去24小時內有832人死於武漢肺炎，再度創下單日染疫病故人數新高紀錄，讓死亡人數來到5690人。

西班牙今天發布的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診人數也較昨天激增8189例，讓全國感染人數從昨天的6萬4059人成長到7萬2248人。西班牙新增確診人數出現放緩趨勢，增幅已由昨天的14%降至今天的12.8%。

半島電視台（Al Jazeera）報導，因為缺乏防護裝備，截至昨天為止，染疫的醫療人員人數也達到16.5%，高於義大利的8%。

西班牙的武漢肺炎疫情日益嚴峻，政府已在14日對全國下達嚴格禁足令，且至少實施至4月11日。

西班牙近來有許多政商名流紛紛傳出確診消息，其中包括總理桑傑士（Pedro Sanchez）的夫人葛梅茲（Begona Gomez）和世界知名男高音多明哥（Placido Domingo）。

政府官員方面，西班牙平等部長孟蒂羅（Irene Montero）和領土政策和公務員事務部長德瑞亞絲（Carolina Darias）也相繼傳出確診。（譯者：侯文婷/核稿：陳昱婷）1090328