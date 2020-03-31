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武漢肺炎疫情11/100

美公衛專家佛奇預測 秋天恐爆第2波武漢肺炎疫情

最新更新：2020/03/31 13:50
美國傳染病專家預測，美國今年秋季會再經歷一波武漢肺炎大流行，且將有更完善準備面對疫情。圖為紐約曼哈頓第五大道因疫情一片蕭條。中央社記者尹俊傑紐約攝　109年3月19日
美國傳染病專家預測，美國今年秋季會再經歷一波武漢肺炎大流行，且將有更完善準備面對疫情。圖為紐約曼哈頓第五大道因疫情一片蕭條。中央社記者尹俊傑紐約攝　109年3月19日

（中央社紐約30日綜合外電報導）美國傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）今天預測，秋天時美國會再經歷一波武漢肺炎大流行，但在那之前，美國將有更完善的準備，來對抗新一波疫情爆發。

「紐約郵報」（New York Post）今天報導指出，白宮抗疫小組成員佛奇在白宮玫瑰花園（Rose Garden）簡報會分享他對疫情的預估。

記者詢問，這種病毒有沒有可能在幾個季節之內重新爆發，佛奇回答說：「事實上，由於病毒所具備的傳染力程度，我預測那實際上會發生。」

但佛奇很快地補充，如果病毒再次來襲，「狀況會非常、非常地不一樣」。

他說：「我們可以走出去，檢測、辨識、隔離和追蹤接觸者的能力會呈指數增加，會比幾個月之前還要好。」

佛奇也說，但願秋天來臨時，目前正在臨床試驗階段的療法已可供使用。

而在那之前，佛奇表示，政府應該要有「順利研發中」的疫苗，還要有「其他數種候選疫苗」。

他說：「我們目前經歷的不會只是教訓，而會是我們未曾有過、如今可供運用的經驗。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1090331

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