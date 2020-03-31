全球38466人死於武漢肺炎 感染遍及185國及地區

武漢肺炎疫情蔓延全球，全球已有逾79萬1000起武漢肺炎確診病例，遍及185個國家及地區，其中美國是全球感染人數最多國家，境內有16萬4610人確診。圖為時報廣場戴口罩防疫的民眾。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月25日

（中央社巴黎31日綜合外電報導）法新社彙整的官方紀錄顯示，於格林威治標準時間（GMT）11時（台北時間晚上7時），全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）官方確認死亡人數增至3萬8466例。

自去年12月中國首度爆發疫情以來，全球已有逾79萬1000起武漢肺炎確診病例，遍及185個國家及地區。在這些病例中，目前至少有16萬3300人被認為已經康復。

上述紀錄是使用法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）的數據，恐只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測需要住院的病例。

義大利於2月底通報武漢肺炎死亡首例，目前已累計1萬1591人死亡、10萬1739人確診感染及1萬4620人康復。

西班牙死亡病例已增至8189起，包括過去24小時內新增849死，累計確診感染增至9萬4417起。

中國（不包括香港及澳門）迄今已宣布3305起死亡及8萬1518起確診病例，有7萬6052例治癒。中國自30日以來新增48起確診感染及1起死亡病例。

法國已通報3024起死亡及4萬4550起確診感染病例。

美國是全球感染人數最多國家，境內有16萬4610人確診、3170人死亡以及5764人康復。

自GMT時間30日19時（台灣31日凌晨3時）起，坦尚尼亞及象牙海岸通報境內死亡首例，南蘇丹則通報確診首例。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1090331