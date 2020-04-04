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西班牙確診數超過義大利居第2 死亡病例增幅放緩

最新更新：2020/04/04 14:26

（中央社馬德里3日綜合外電報導）西班牙2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）累積確診病例今天首次超越義大利，但死亡病例數比昨天來得少，為抗疫帶來一線希望。

路透社報導，西班牙目前累積確診有11萬7710起，高居全球第2，僅次於美國，而美國總人口數約為西班牙的7倍；另外，西班牙共有1萬935起死亡病例，僅次於義大利1萬3915人染疫病逝。

西班牙也傳出另一項更有希望的消息，那就是一個多星期以來，首次單日新增死亡數下降，從昨天950起減至今天932起。

西班牙緊急醫療協調中心副主任席耶拉（Maria Jose Sierra）說：「今天確診數增加7%，證實如我們觀察有下降趨勢。」確診病例增幅低於一週前的20%。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）已實施歐洲數一數二嚴格的管制措施，僅讓醫療業等必要行業的人員自由往返工作處，餐廳、酒吧和商店暫時關閉，並禁止社交集會。

西班牙民眾自3月14日起就被限制在家，最初實施15天的全國緊急狀態，目前延長至4月12日，政府現在考慮再次延長。

軍方和消防人員今天在加泰隆尼亞（Catalan）薩瓦德爾（Sabadell）一處體育中心設立緊急醫院。政府已在境內搭建超過12間野戰醫院，以收治病患。（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090404

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