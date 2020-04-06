武漢肺炎全球最新情報 4/6

義大利當局5日通報，境內新增525起武漢肺炎死亡病例，這是超過兩個星期以來的最低單日新增死亡數。圖為4日義大利軍方將棺材送往火葬場。（安納杜魯新聞社提供）

（中央社台北日6日電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，全球確診數破120萬，逾6.5萬人不治。義大利死亡人數與美國確診數居全球之冠，美國總統川普看壞未來一週疫情，估死亡病例爆增。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

亞太地區

●台灣

台灣5日新增8例確診，全為境外移入，目前全台累計363例。

●中國

中國（不包括香港和澳門）累計3329人死亡，8萬1669人確診，7萬6964人治癒。

●香港

香港5日新增28起確診病例，累計有890例確診。新增個案多由境外輸入，23人有外遊紀錄，包括12名學生。

●日本

日本5日確診數新添356例，達到3854例，東京5日新增143例確診病例，再創單日新高紀錄，也讓東京都累計病例數破千例，已達1033例。

東京疫情延燒，東京都知事小池百合子再度呼籲，疫情攸關人命，希望大家配合避免外出；有東京都政府官員研判，東京單日破百例可能跟之前賞櫻出遊有關。

東京5日新增143例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，累計已破千例，為避免可能風險，許多人減少外出，照片為人潮銳減的東京街頭。中央社記者楊明珠東京攝 109年4月5日

●韓國

韓國政府5日宣布，服用退燒藥隱瞞癥狀入境的行為將危害國民健康，政府將嚴懲此類違法行為。虛假申報者將被處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元（台幣約24萬元）以下罰款。

●菲律賓

菲律賓5日新增8起武漢肺炎死亡病例，以及152起確診病例，全國累計3246例確診，152人不治。

菲律賓總統杜特蒂決定捐出一個月薪水，對抗疫情。根據媒體報導，杜特蒂去年底月薪約40萬披索（約新台幣23萬8700元）。

●馬來西亞

馬來西亞5日新增179起武漢肺炎確診病例，累計達3662例。死亡病例增4起，累計61例，死亡率約1.66%。為防疫情擴散，東馬兩州政府禁止主辦齋戒月市集。

●印尼

印尼5日通報單日新增181例確診病例，累計達2273例，死亡人數新增7人，總數198人。

印尼官員要求民眾5日起出門都要戴口罩。雅加達大眾運輸自12日起將強制戴口罩。

印尼武漢肺炎疫情升溫致使外科口罩難求，印尼政府要求民眾外出必須戴口罩，並建議用布口罩，將外科口罩留給醫護人員使用。圖為109年3月26日雅加達瑟南市場一景。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年4月5日

●澳洲

澳洲研究指出，只要48小時，抗寄生蟲藥物「伊維菌素」即可殺死導致武漢肺炎的「新型冠狀病毒」。但此藥效果有待進一步實驗，當局警告勿擅自用藥。

●泰國

泰國5日新增102起確診病例，以及3起死亡病例。泰國目前已有2169例確診，當中23人病故。

曼谷孔提區因武漢肺炎疫情失業的年輕人，自願協助社區噴灑消毒水。中央社記者呂欣憓曼谷攝 109年4月5日

●伊朗

伊朗5日新增150起死亡病例，全國累計3603人不治，另有5萬8226起感染病例。伊朗是受疫情衝擊最嚴重的中東國家。

歐洲

●英國

英國目前有4934人病逝，4萬7806例確診。

英國女王伊麗莎白二世5日發表罕見特別演說，溫情替英國人民加油打氣、感謝醫護人員的付出，也敦促人民面對疫情帶來的挑戰，表示「我們將會成功」，所有人將能與親友再會。

英國首相強生10天前確診並在家中自主隔離，但首相發言人5日表示，為了預防起見，強生已被送往醫院接受檢查。

●法國

法國死亡人數來到8078人，確診或可能病例總數達9萬9953人。

法國為醫治確診患者，將在7日展開臨床試驗，將痊癒者具有抗體的血漿注射到重症患者身上。首批試驗結果可望在2至3週內揭曉。

●德國

德國5日新增5936起確診病例，總計確診數達到9萬1714例。不過，新增確診數已經有逐日下滑的跡象。

死亡人數新增184人，總計來到1342人。

●瑞士

瑞士5日新增922例確診，來到2萬1100人。死亡病例上升19人，來到559人。

瑞士已經檢測超過15萬8000人。

●荷蘭

荷蘭5日確診病例增加1224人，來到1萬7851人。死亡人數攀升115人，總計1766人。

●義大利

義大利當局5日通報，境內新增525起亡病例，這是兩個多星期以來最低單日新增死亡數，同時重症患者人數也連續兩天減少。同時通報新增4316起確診病例，累計12萬8948例。

目前義大利官方通報的死亡人數是世界各國中最高，多達1萬5887人不治。

●西班牙

西班牙5日新增674起死亡病例，累計達1萬2418例，相當於過去24小時增加5.7%。最新數字已較2日創下的單日新增950例死亡減少許多，增速也由近日的30%驟降。

西班牙還公布，5日新增6023起確診病例，累計達13萬759例。過去24小時通報的感染人數增加4.8%，增速由10天前的14%和1日的8.2%明顯放緩。

不過，西班牙死亡人數仍高居全球第二，僅次於義大利。

歐洲武漢肺炎疫情出現緩和跡象，重災國西班牙連續3日新增死亡人數下降。圖為西班牙民眾上街戴口罩防疫。（安納杜魯新聞社提供）

●葡萄牙

葡萄牙4日累計1萬524起確診病例，有266人病故。衛生當局預測疫情高原期將落在5月底。

因疫情衝擊，政府資料顯示，全國逾50萬名勞工面臨暫時性裁員風險。

●土耳其

土耳其5日採檢2萬65起武漢肺炎疑似病例，通報3135例確診，雙雙創單日新高，並且新增73人不治；累計確診2萬7069例，累計死亡達574例。

媒體報導，土國政府宣布免費對民眾提供三層外科口罩，除了已經政策「禁足」的20以歲以下、65歲以上公民之外每人分配5片，可以透過土耳其郵政網購平台（e-PTTAVM）登錄並獲免費寄送。

土耳其武漢肺炎疫情升溫，政府祭出的禁制措施日益嚴厲。安卡拉巿政府將巿中心柯澤賴商圈公園內的座椅拉上封鎖線，禁止巿民逗留。中央社記者何宏儒安卡拉攝 109年4月4日

美洲

●美國

美國目前已是確診病例最多的國家，有33萬6131人採檢呈陽性反應，9602人病故。

美國總統川普4日表示，現在到下週將是疫情最艱困的一週，將會出現死亡人數爆增的情況。

紐約州新增594起死亡病例，累計4159人不治。總確診病例增至12萬2031起。州長古莫表示，疫情大流行高峰期，可能在下星期

美國航空母艦「羅斯福號」爆發疫情，艦長克勞齊上校為部屬請命卻遭解職，「紐約時報」5日引述知情人士說法報導，克勞齊上校確診感染武漢肺炎。

加州人到超市購物不分族裔，戴口罩的人愈來愈多，加州政府衛生部門1日表示：「戴口罩有助於減少無症狀傳播與加強彼此之間的身體距離。」中央社記者周世惠舊金山攝 109年4月2日

●墨西哥

墨西哥共通報2143起確診案例，94人染病不治。

墨西哥官員表示，墨西哥民眾數十年來飲食習慣不佳，造成肥胖、糖尿病及其併發症問題普遍，使得墨國人民更易遭受2019冠狀病毒疾病傷害。

●海地

海地5日通報首起死亡病例。海地自3月19日境內通報首兩起確診病例以來，僅進行218次檢測，目前通報確診病例僅21例，首起死亡病例是其中一例。

海地是人口年輕國家，確診病患逾半年齡在45歲以下。

●巴拿馬

巴拿馬5日通報1988起確診病例，54人不治。

非洲

●南蘇丹

南蘇丹5日出現首起確診病例，南蘇丹因此成為最新一個通報首例確診的非洲國家。

●衣索匹亞

衣索比亞5日通報首起死亡病例，死者為一名60歲女性，她自3月31日以來一直在醫院接受治療。

衣索比亞目前已有43起武漢肺炎確診病例，另有4人已經痊癒。1090406