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武漢肺炎疫情15/100

武漢肺炎疫情當頭 紐約染疫死者擠爆太平間

最新更新：2020/04/07 15:35
截至6日，紐約武漢肺炎的死亡病例攀升至3485起。在此之際，穿著防護衣的醫護人員運送擔架上蓋著白布的遺體，成為各家醫院外頭常見的景象。（美聯社）
截至6日，紐約武漢肺炎的死亡病例攀升至3485起。在此之際，穿著防護衣的醫護人員運送擔架上蓋著白布的遺體，成為各家醫院外頭常見的景象。（美聯社）

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國紐約處於疫情中心，正設法處理大量武漢肺炎死者的遺體。冷藏貨車停在紐約各大醫院門外，殯葬人員隨處可見，也不時傳出在公園舉辦臨時葬禮的交談。

截至今天，紐約2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的死亡病例攀升至3485起。在此之際，穿著防護衣的醫護人員運送擔架上蓋著白布的遺體，成為各家醫院外頭常見的景象。

數名接受法新社採訪的殯葬人員表示，紐約州染疫身亡人數一天超過500人，他們正苦惱要怎麼處理這些死者的遺體。

本月3日至4日間，當局通報州內新增630起死亡病例，創下單日最高紀錄。

經營紐約市內5間殯儀館的馬莫（Pat Marmo）發現，他難以應付遺體大量湧入所帶來的壓力，特別是他才剛因為這波疫情，失去了表親和摯友。

馬莫預估他的殯儀館目前處理的遺體比平常多出3倍，葬禮將持續進行至下個月。

他提到美國本土曾在2001年9月11日發生最嚴重的恐怖攻擊說：「這幾乎就像911事件，持續好幾天不間斷。」

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）今天宣布州內死亡數自4日升至最高後，目前趨穩，單日低於600人不治。

他認為紐約州可能還在疫情高峰期，擴大實施居家令措施至本月29日，表示目前還不到時候終止保持社交距離。（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）1090407

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