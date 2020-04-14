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武漢肺炎疫情6/100

武漢肺炎／新加坡確診突破3000例 外出強制戴口罩

最新更新：2020/04/14 22:05
國家發展部長黃循財傍晚在跨部門防疫工作小組記者會宣布，除兩歲以下幼童與戶外激烈運動者外，即日起外出一律戴口罩。圖為新加坡民眾戴口罩逛傳統市場。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月9日
國家發展部長黃循財傍晚在跨部門防疫工作小組記者會宣布，除兩歲以下幼童與戶外激烈運動者外，即日起外出一律戴口罩。圖為新加坡民眾戴口罩逛傳統市場。中央社記者黃自強新加坡攝　109年4月9日

（中央社記者黃自強新加坡14日專電）新加坡今天新增武漢肺炎確診334例，累計3252例。國家發展部長黃循財傍晚在跨部門防疫工作小組記者會宣布，除兩歲以下幼童與戶外激烈運動者外，即日起外出一律戴口罩。

新加坡公布最新2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，新增確診334例全是本土感染病例，其中189例與現有感染群有關，有23例與先前確診病例有關，另有122例暫與其他病例無關。

黃循財指出，新加坡已分發可以重複使用的口罩，因此進一步強制外出都要戴口罩。不過，兩歲以下的幼童與在戶外進行激烈運動人士不在此限。

新加坡政府指出，戶外諸如跑步可以不戴口罩，但要注意保持安全社交距離。

新加坡會嚴格執法，初犯會罰款新幣300元（約新台幣6360元），累犯罰款新幣1000元或由法院審理，外籍人士工作證或永久居民身分可能會被吊銷。（編輯：馮昭）1090414

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