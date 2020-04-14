武漢肺炎／菲律賓駐台代表撰文分析 台灣抗疫做對了什麼

菲律賓駐台代表班納友撰文以「他們做對了什麼」為題，分析台灣和其他國家武漢肺炎抗疫做對了什麼。圖為台北捷運旅客戴起口罩配合防疫。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓駐台代表班納友撰文指出，相較於台灣至今不到400例確診，2個月前，菲國自稱僅3例武漢肺炎確診，截至11日卻暴增到4428例。他分析台灣和其他國家抗疫做對了什麼。

班納友（Angelito Banayo）13日在馬尼拉標準報（Manila Standard）的專欄以「他們做對了什麼」為題，分析韓國、台灣、新加坡和紐西蘭如何有效應對席卷全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行。

班納友在文中說，每位「不帶偏見的觀察家」都在讚揚這4個國家為遏制疫情大流行採取的措施。雖然程度不同，這4個國家都進行充分的篩檢、認真追蹤感染者接觸史、有能力治療確診者，且衛生官員與政府作為完全透明。

他表示，這些措施不是什麼先進科技，這些國家也還沒開發出得以擊退武漢肺炎的疫苗。

武漢肺炎疫情延燒，菲律賓多個主要城市封城到30日。圖為戴口罩民眾14日行經一家因大馬尼拉封城暫停營業的星巴克咖啡館。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年4月14日

班納友說，韓國、台灣和新加坡都沒有大規模封城，台灣、新加坡和紐西蘭則未實施像韓國這樣大規模的篩檢，但他們對疑似感染者的追蹤相當徹底。疑似感染者必須自我隔離，隔離期間若出現症狀，必須聯繫衛生主管機關。

他指出，在韓國、台灣和新加坡，因為實施強制的國民身分證號碼系統，較容易追蹤疑似感染者；在菲律賓，國民身分證系統立法被反對了20年，2018年才通過，但仍未實施。

另外，班納友說，在這些國家，一般人很容易就能負擔醫療費用；以台灣出色的全民健康保險為例，無論台灣人或外籍居民都可以使用。

他表示，在台灣，透過健保卡可查到持卡人就診紀錄，使免疫力較差的民眾得以被優先照護；健保卡還存有持卡人出入境紀錄，醫生可以快速確認病患症狀是否與武漢肺炎有關。

班納友說，在1950年代，韓國、台灣比菲律賓窮得多，直到1970年代，兩國經濟才藉由人民努力工作和守紀律有所進展。現在，韓國、台灣、新加坡、紐西蘭持續不懈投資經濟和社會基礎建設，其中最重要的是衛生和教育。

反映在這次疫情處理上，班納友寫道，2個月前，台灣有13例武漢肺炎確診、2例不治；當時菲律賓自稱只有3例確診、1例病逝。直到11日，台灣總確診數為385例、6人死亡；菲律賓確診數則暴增到4428例、247人不治，但因為檢驗能量低，菲國實際感染數難以估算。（編輯：馮昭）1090414