習近平與德總理通話 盼發揮影響力穩定中歐關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）中國國家主席習近平今天晚間和德國新任總理蕭茲（Olaf Scholz）通電話，他表示中國和歐洲是全球兩大「獨立自主」的力量，希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響。

蕭茲8日宣誓就任德國新總理，當天習近平曾致電祝賀。新華社報導，習近平今晚通話中強調，中方高度重視中德關係，中德合作一直是中歐合作的「領頭羊」，他盼望未來努力實現中德關係新發展。

習近平說雙方要堅持視對方的發展為機遇，「保持高層引領的優良傳統」，為中德關係發展領航定向。特別是要利用好中德政府磋商機制，推動各領域合作發展。

他並表示要堅持以務實態度積極推動兩國互利合作。中國已連續5年成為德國最大貿易夥伴，雙方應該積極開闢新能源、綠色和數位經濟等新的合作領域，釋放服務貿易成長潛力。

他並再次提及「一帶一路」倡議，表示德國是中歐班列重要節點，兩國的合作能造福沿線國家。

習近平強調，中歐是全球兩大獨立自主的力量，有著廣泛戰略共識和共同利益。雙方要堅持全面戰略夥伴關係這一定位，希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響。

根據新華社，蕭茲在電話中表示，德中貿易投資關係當前發展良好，在應對氣候變化和抗對抗疫情等全球性挑戰方面合作密切，就阿富汗、伊朗核等地區問題溝通密切。這些構成了德中關係持續發展的3個支柱。

蕭茲說，願意以建設性態度促進歐中關係發展，希望歐中投資協定早日生效實施，德方願和中方在國際事務中共同維護多邊主義。

前德國總理梅克爾（Angela Merkel）在位16年期間，對中國態度友好，但也被批評對中國人權問題批評力道不足，且受制於中國龐大的經濟利益。

在中美關係惡化的背景下，中國與歐洲、尤其與德國的關係更受到關注。

蕭茲（Olaf Scholz）16日首次在國會進行施政報告時已表示，德國的中國政策不會對嚴重的侵犯人權狀況視而不見，對違反普世標準時應直言不諱。德國願與中國在人權、氣候危機、疫情和武器控制等領域合作，並與中國按照同樣的遊戲規則，進行公平、互利的貿易競爭。（編輯：張淑伶）1101221