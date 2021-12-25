澳洲新南威爾斯州確診創新高 令耶誕氣氛暗淡

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲人口2大州今天通報的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例激增，其中人口第一大州新南威爾斯單日新增病例首度破6000例，令耶誕節慶氣氛蒙上陰影。

首府設在雪梨的新南威爾斯州（New South Wales）今天通報，過去24小時新增6288例確診，比前一天新增病例多出676例，也創下疫情爆發以來澳洲任一州單日確診最高紀錄。

新南威爾斯州染疫住院患者也增加6人至388人，其中52人住在加護病房；所幸並無新增死亡病例，且已至少接種一劑疫苗的州民比例達到95%。

澳洲人口第2大州維多利亞（Victoria）今天則通報，單日新增2108例確診和6例死亡；不過和新南威爾斯州相同，重症住院病患已減少。

由於澳洲16歲以上人口約91%已完整接種2劑疫苗，總理莫里森（Scott Morrison）表示已沒有封城必要。他在今年耶誕節談話中勉勵國人，「努力戰勝克服疫情」。

他說：「疫情不斷帶給我們打擊，Omicron變異株只是我們所面臨的最新挑戰。」

Omicron使得澳洲要全面重啟經濟面臨壓力。由於耶誕節是澳洲夏季主要假期，澳洲人會跨州旅行，但目前每日新增染疫人數又徘徊歷史高點，許多篩檢站本週已疲於應付。

新南威爾斯州宣布，27日起將恢復餐飲娛樂場所顧客人數上限規定；同時和和維多利亞州一樣，已恢復在公共場所室內必須戴口罩的規定。

澳洲民眾自1月4日起，將可接種第3劑追加疫苗，須與第2劑間隔4個月；但自1月31日起，間隔將縮短為3個月。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1101225