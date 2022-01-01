5百萬人連署求情 美司機110年刑期減至10年[影]

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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國一名年輕司機2019年駕駛聯結車載運木材，因煞車失靈造成4死，遭到法官重判110年徒刑，引起輿論譁然，近500萬人連署要求減刑，科羅拉多州州長30日宣布刑期減至10年。

法新社報導，包括美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）在內等近500萬人連署，呼籲讓司機阿吉勒拉－梅德羅斯（Rogel Aguilera-Mederos）減刑。

2019年4月，古巴移民阿吉勒拉－梅德羅斯駕駛聯結車載運木材，在下坡時煞車失靈，但他沒有使用緊急出口匝道，結果失控衝進車流，引發多輛汽車追撞，最終造成4死與多人受傷。

他被陪審團裁定犯下27項罪名，包括多項駕車殺人罪，遭法官判處110年徒刑，並強調這是出於科羅拉多州法律所規定的最低刑期。

根據美聯社等多家媒體報導，阿吉勒拉－梅德羅斯的家屬發表聲明，呼籲科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）「立即採取行動」，來減輕這名年僅26歲，且沒有前科的年輕人的刑期。

支持者發表聲明說，他在事發時沒有受到毒品或酒精的影響，並充分配合調查人員。

波利斯30日採取行動，來減少他所稱「武斷且不公正」的判決結果。根據憲法規定，作為州長的波利斯擁有赦免、從輕量刑和減刑的權力。

波利斯宣布，阿吉勒拉－梅德羅斯的刑期將從110年減至10年。根據最新刑期，他將在5年內獲得假釋資格。

波利斯在給阿吉勒拉－梅德羅斯的信中寫道，這場車禍是一場悲劇，但並非出於蓄意，「與其他類似犯行相比，110年刑期和你的行為並不相稱」。

他也寫道，「你的餘生將在這起事件帶來的負罪感當中掙扎，但永遠不要忘記…無數其他人也因失去親人，或在事件中受傷所苦」。

科州的美國民權聯盟（ACLU）表示，此案可能會促使該州對強制最低量刑法律進行相關改革。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110101