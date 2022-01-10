英官員：無論疫情再燒5年10年 盼與病毒共存

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國教育大臣今天表示，將COVID-19確診者隔離天數從7天減至5天，對鬧人力荒的英國雇方有所助益，也期許英國能率先成為與病毒共存的國家之一，不論疫情還要延燒5年或10年。

路透社報導，Omicron變異病毒株仍在英國境內擴散，許多公司行號、學校和醫療院所正努力應付人力短缺問題，要求進一步縮短確診者隔離天數的呼聲也隨之而起。

美國衛生當局上個月將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無症狀確診者的隔離天數從先前的10天砍半至5天。被問及是否支持此舉時，教育大臣查哈威（Nadhim Zahawi）向天空新聞台（Sky News）表示：「顯然我會一直聽從科學在這方面的建議。這當然有助減緩學校、關鍵勞動力和其他領域的壓力。」

他表示，英國衛生安全局（UK Health Security Agency）正在檢討隔離期的長短，政府也正竭盡全力，確保緊繃的醫療服務能在他所謂「艱難的幾週」間維持運作。

查哈威說，學校教師缺勤率高達8.5%，且有可能進一步攀升，還說他的部門正在為高達25%的缺勤率草擬應急計畫，包括要求退休教師回籠解圍。

在Omicron變異株肆虐下，英國又掀起一波確診高峰，官方昨天通報染疫病故人數突破15萬大關，促使首相強生再度出面呼籲民眾接種疫苗。

展望未來，查哈威表示，希望英國能率先成為學會與COVID-19「共存」的國家之一。

查哈威補充表示：「我希望我們會是率先向全球展現如何從全球性疫情過渡到地方性疾病的主要經濟體之一，無論它與我們共存多久，5、6、7年或10年，我們都能加以應付。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110110