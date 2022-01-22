COVID-19全球最新情報1/22

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（中央社台北22日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本增逾4.9萬例連4天新高，防疫管制擬擴大實施；奧地利將強制成人打疫苗，創歐洲先例；歐洲衛生機構指出，Omicron現已成為歐洲主流病毒株。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間22日上午7時，全球至少558萬2380人因染疫病逝，至少3億4511萬4623人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，21日新增23例本土病例，創今年本土病例新高，與高雄一家三口相關病例就達10例，另有45例境外移入病例，沒新增死亡個案。

中央流行疫情指揮中心宣布，21日新增23例COVID-19本土病例，創今年本土病例新高。（中央社製圖）

● 中國

中國官方21日通報，新增23例本土確診，其中北京市有5例、鄰近的天津市有8例。北京這波本土疫情目前已有4區先後出現病例。

北京冬奧會即將於2日4日揭幕之際，當地的本土疫情格外引人關注，官方20日公布，自15日通報1例本土確診後，5天內共報告9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株，分散於海淀、朝陽、房山及豐台區，至少有3條傳播鏈。

● 香港

香港21日新增24例確診，其中18例為本土病例。新界一棟住有2600人的大樓因為爆發群聚感染，已遭官方圍封，居民恐將被強制居家隔離。

衛生部門已圍封逸葵樓，為大樓居民檢測病毒，期間又發現零星個案。

香港一家寵物店日前有倉鼠採檢COVID-19呈陽性反應，港府因而決定撲殺數以千計小動物，面臨動物保護團體強烈反彈。港府21日警告動保人士，不要阻擋政府行事。

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，截至日本時間21日下午6時40分，全境新增確診達4萬9854例，連續4天創新高。

東京都新增9699例、大阪府新增6254例，都創當地新高；神奈川縣、千葉縣、兵庫縣、愛知縣等多地也寫下新高紀錄。

因應迅速擴散的疫情，「防止蔓延等重點措施」預計將擴大至28個都道府縣，超過日本一半區域。

日本政府厚生勞動省21日批准可為5歲到11歲兒童接種美國輝瑞（Pfizer）疫苗，將接種年齡由12歲以上放寬到5歲以上，擬從3月起開打。

● 韓國

韓國防疫當局原本希望藉由引進COVID-19口服藥，大幅改善國內疫情，但因用藥考慮因素多、沒有明確標準，引進一週僅109人獲開處方，當局21日決定放寬適用年齡。

韓國政府13日起在國內使用美國輝瑞大藥廠研發的COVID-19口服藥，至20日為止的一週內，實際用藥患者累積109人，與當局原先預估每天至少供給1000人份的狀況大相逕庭。

● 印尼

印尼總統佐科威指出，全球疫情凸顯世界衛生組織（WHO）處理疫情的能力有限，他今年擔任20國集團輪值主席，將推動成立新的全球衛生機構。

● 新加坡

Omicron變異株蔓延全球，此變異株已取代Delta成為新加坡的主要流行病毒株。新加坡官員21日表示，Omicron案例占每天新增COVID-19病例的7成；同時，星政府也將開始為12至17歲青少年施打追加劑。

● 印度

印度首都德里災難管理當局表示，為了防止Omicron疫情擴散，德里仍繼續實施每天晚間10時到隔天清晨5時的夜間和周末宵禁，拒絕商家提出鬆綁防疫限制的要求。

然而，印度當局表示，將允許私人辦公室分流上班，但建議盡可能居家工作。

※ 歐洲

歐洲聯盟（EU）和歐洲經濟區（EEA）衛生機構21日指出，Omicron變異株現已成為此區疫情的主導病毒。

● 英國

英國21日通報新增9萬5787起確診病例，比前一天的10萬7364起低。政府統計數據顯示，英國新增288起確診28天內不治的死亡病例，比20日新增的330例低，境內病歿病例累計達15萬3490例。

● 奧地利

奧地利國會下議院20日通過一項法案，將自2月起強制成年民眾接種疫苗，成為歐洲第一個實施成人疫苗強制令的國家。奧地利近期出現一波反對強制接種的抗議潮。

奧地利國會下議院通過一項法案，將自2月起強制成年民眾接種COVID-19疫苗，成為歐洲第一個實施成人疫苗強制令的國家。（美聯社）

● 波蘭

波蘭衛生部副部長卡拉斯卡（Waldemar Kraska）21日表示，24小時內新增3萬6665人染疫，創單日新高紀錄。其中有1390人驗出Omicron病毒。

衛生當局預期下週每日最多將新增5萬人確診，並表示第5波疫情將為醫療系統構成嚴峻挑戰，已為COVID-19患者準備約3萬1000張病床。

衛生部21日通報新增248人病歿，遠低於去年12月下旬每日有將近800人病逝。疫情爆發至今，波蘭累計超過10萬3000起死亡病例。

波蘭前總統華勒沙（Lech Walesa）在臉書上發文表示自己確診。華勒沙是1970-1980年代對抗共產黨的領導人物。

● 義大利

義大利衛生部表示，21日新增17萬9106起COVID-19相關病例，比前一天的18萬8797起多，染疫死亡病例從385例減至373例。

自2020年2月疫情爆發以來，義大利累計有14萬2963起病歿病例，為繼英國之後歐洲死亡第2高的國家，不治病例是全球第9高。義大利境內確診累計有960萬例。

● 俄羅斯

俄羅斯21日通報，過去24小時內，新增4萬9513人染疫，創單日新高紀錄；死亡病例再添692例。

※ 美洲

● 美國

美國航空公司表示，一架從邁阿密飛往倫敦的班機20日在飛行途中折返，因為機上一名乘客拒絕遵守防疫規定戴上口罩。

● 巴西

巴西衛生部21日表示，過去24小時新增16萬6539起病例，境內確診累計達2375萬1782例，染疫死亡病例新增358例，累計62萬2563人病歿。

● 阿根廷

阿根廷南極洲研究基地埃斯佩蘭薩首度爆發疫情，有24名科學家及軍方人員確診，其中未曾接種疫苗的9人，搭乘直升機撤回首都布宜諾斯艾利斯。

阿根廷20日出現首例Flurona病例，1月確診數爆增，陽性確診率達七成，歐盟、美國將阿根廷改列入染疫高風險國家。

阿根廷衛生部長維佐蒂（Carla Vizzotti）20日於記者會表示，COVID-19第3波每日平均約8萬1千人確診，病例數為去年2021同期3倍，但疫苗覆蓋率提升，死亡人數減少。（編輯：林沂鋒、陳昱婷/核稿：張曉雯）1110122