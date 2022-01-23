更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

紐西蘭Omicron疫情升級 總理婚禮延後

2022/1/23 10:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨23日專電）隨著新型冠狀病毒Omicron變異株從紐西蘭北島擴散至南島，紐西蘭今天起實施「紅色等級」COVID-19防疫措施。總理阿爾登（Jacinda Ardern）的婚禮也必須延後。

紐西蘭衛生部公布最新數據顯示，截至22日晚間11時59分為止，24小時內新增確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）71例，21天內染疫人數為1096例。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，阿爾登與未婚夫蓋佛德（Clarke Gayford）原訂今夏（南半球夏季為12月至2月）在紐西蘭北島吉斯伯恩市（Gisborne）舉行婚禮；但由於疫情擴散婚禮必須延後。

阿爾登說，她要與紐西蘭民眾共體時艱；她與未婚夫的婚禮將不會如期進行。

阿爾登說：「對於其他有同樣遭遇的人，我深感抱歉。」

記者問及婚禮延後的感受時，阿爾登說：「這就是人生；我和其他成千上萬的紐西蘭人並無差別。」

紐西蘭廣播公司（RNZ）今天報導，紐西蘭「紅色等級」COVID-19防疫措施包括更嚴格的戴口罩、社交距離、以及室內客人上限100人等。（編輯：郭中翰）1110123

延伸閱讀
巴西專家：故意感染Omicron恐危及個人及公眾健康Omicron來襲 土耳其單日6.6萬例創新高防Omicron變異株 入境印尼將隔離10天
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族