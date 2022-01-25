COVID-19全球最新情報1/25

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（中央社台北25日電）世界衛生組織秘書長譚德塞表示，COVID-19構成國際突發公衛事件將滿2年，若各國都全力以赴，今年有望結束疫情嚴重階段，但不應假設Omicron是最後一個變異株，未來須學習與病毒共存。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）24日指出，2年來全球共有約3億5000萬例確診病例，逾550萬人死亡；自9週前首次辨別Omicron變異株以來，全球已向世衛組織（WHO）回報逾8000萬病例，在上周平均每3秒就有100起病例，每12秒就有1人因染疫死亡。

他說，如果各國採取全面作為抗疫，今年有望結束疫情大流行的嚴重階段，但這須達成各國70%人口接種疫苗的目標，且民眾均能獲得診斷、氧氣和抗病毒藥物，以有效的管理降低死亡率。

國際護理協會（ICN）表示，COVID-19變異株Omicron掀起一波波感染潮，促使富裕國家不斷向全球較貧困地區的護理人員招手，加劇那些地區的護理勞動力短缺問題。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間25日上午7時，全球至少560萬2190人因染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少3億5385萬7125人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內24日新增15例COVID-19本土個案，以高雄港疫情8人居多，礁溪長榮酒店有4名員工，桃園亞旭則有2名本國籍員工，及1名桃園聯邦銀行個案的家人在解隔離前採檢陽性。

國內COVID-19疫情延燒，疫情指揮中心24日公布，全國醫院即日起除例外情形，停止開放探病，並調整住院病人、陪（探）病者及醫療照護人員篩檢及疫苗接種等規定。

中央流行疫情指揮中心24日宣布，全國疫情警戒標準維持第二級至2月7日，考量國內外疫情持續，維持加嚴戴口罩規定，運動、唱歌、拍照仍須戴口罩，不開放試吃。

● 中國

中國官方24日通報，新增18例COVID-19本土確診，即將於2月4日舉辦冬奧會的北京市占了6例。截至23日24時，中國大陸現有確診病例2754例，累計治癒出院9萬8270例，累計死亡4636例，累計報告確診病例10萬5660例。

北京這一波COVID-19疫情已累計有52例本土確診病例。冬奧2月4日登場，北京市以及標榜閉環管理的北京冬奧疫情受矚。

新疆在23日出現2例無症狀感染者後，24日再增新病例，目前累計有4名本土確診者和12例無症狀感染者。

發布會上指出，23日發現的2例無症狀感染者，14天內均未離開霍爾果斯市，無確診和無症狀感染者接觸史，無醫院就診史，無冷鏈食品接觸史，無高風險崗位閉環管理人員接觸史。

● 香港

香港COVID-19第5波疫情持續，其中新界葵涌邨仍是重災區，24日再有69例確診病例，全港則有98例新增本土病例。

路透社報導，香港的嚴格防疫政策，已讓當地金融圈外籍人士受不了，出現一波出走潮。

儘管人口740萬的香港僅有1萬3000人確診，比起世界大多數地方少許多，但這塊中國領土跟隨北京的「清零政策」，而非與病毒共存。

香港的美國商會（U.S. Chamber of Commerce）最近統計發現，有超過40%成員表示很可能離開香港，多數人把國際旅遊限制列為首要因素。

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，24日日本全境新增COVID-19確診2萬2374例；雖然新增確診數較前幾天低，但已有327間托兒所因疫情休園，創新高紀錄。

因應疫情急速擴大，日本政府急著安排民眾打第3劑疫苗，由自衛隊運作的東京大型接種中心24日起陸續搭建相關設備。

日本COVID-19疫情持續快速擴大，日前連2天新增確診皆超過5萬例。共同社22日與23日進行的民調顯示，首相岸田文雄率領的內閣支率降至55.9%，較上月減少4.1個百分點。

● 菲律賓

菲律賓衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）24日接受有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）訪問時說：「截至目前，我們還沒有在國內檢測到任何BA.2亞變種病毒。」

據報導，丹麥、瑞典、英國、印度等國都已出現BA.2病毒，但BA.2並不容易驗出。

菲律賓24日通報新增2萬4938例COVID-19確診、47人不治，累計確診病例達344萬2056例、5萬3519人病逝，陽性率從1月中旬的47.9%下滑到40.6%。

● 新加坡

Omicron變異株蔓延全球，在疫情衝擊下，新加坡航空展規模再度縮水。星媒報導，目前確定參展的公司數量只有2020年的1/3；不過，美國國防工業巨頭洛克希德馬丁、雷神都將參展。

※ 大洋洲

● 澳洲

隨著具高度傳染力的COVID-19變異株Omicron疫情攀抵高峰期，澳洲染疫死亡人數再次激增。當局警告，下週學校開學時，染疫和死亡人數可能還會進一步上升。

※ 歐洲

世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）23日表示，Omicron變異株已將歐洲的COVID-19疫情帶入另一個新階段，歐洲疫情有可能因此結束。

根據法新社彙整的官方數據，COVID-19疫情迄今已在全球奪走近560萬人生命，其中有170萬人在歐洲。

● 英國

英國24日通報新增8萬8447人確診，高出前一天的7萬4799例；另通報新增56人於確診28天內喪生，低於前一天的75例。

政府數據顯示，過去7天的確診案例下滑6.8%，來到65萬2679例。

● 俄羅斯

Omicron變異株正在俄羅斯散播，俄國國家抗疫小組24日通報，過去24小時新增6萬5109起確診病例，再創單日染疫人數新高，死亡人數則新增655例。

※ 美洲

● 美國

揮舞著譴責總統拜登的標語，要求「自由」，數千名民眾23日在華盛頓遊行，抗議一些人稱之為「暴政」的美國COVID-19疫苗強制令。

接種疫苗降低染疫重症或死亡已是常識，但研究指出美國1/3染疫民眾在痊癒後仍面臨長期的健康問題；對於接種疫苗、戴好口罩染疫且有後遺症，有民眾感到「憤怒」。

儘管美國企業去年結束時表現強健，但23日公布的調查結果顯示，企業仍擔心COVID-19疫情再度升溫及缺工，不過看好供應鏈問題趨緩。

● 巴西

巴西衛生部24日通報，過去24小時新增8萬3340人染疫，259人病故。

南美洲國家巴西如今累計有2412萬7595起確診，62萬3356起死亡。（編輯：陳正健/核稿：林治平、蔡佳敏）1110125