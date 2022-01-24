澳洲疫情達高峰期 下週開學恐再推升染疫和死亡數

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（中央社雪梨24日綜合外電報導）隨著具高度傳染力的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情攀抵高峰期，澳洲染疫死亡人數再次激增。當局警告，下週學校開學時，染疫和死亡人數可能還會進一步上升。

兩年前疫情爆發後，全球第13大經濟體澳洲祭出嚴格防疫限制，澳洲如今正試圖在重新開放與應對死亡和確診病例創新高之間取得平衡。

當局表示，推行疫苗追加劑施打計畫將減少死亡人數；當局並指出，住院人數趨於穩定，說明疫情已達最嚴重階段。

澳洲今天通報56人不治，與昨天的58死相比略有下降，其中大多發生在新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）和昆士蘭州（Queensland）等3個人口最多的州。

澳洲新增3萬7754例，本月稍早的高峰期是此數的3倍，儘管另外4州和領地尚未通報相關數據。

新南威爾斯州衛生首長項特（Kerry Chant）在記者會上說：「我們的評估顯示，COVID病毒傳播正在減緩，情況趨於穩定；雖然我們估計與開學相關的確診病例將會增加，但做好個人防疫措施可能緩解這種情況。」

她還說：「接種加強針將對我們有所助益。」

澳洲12歲以上民眾超過9成已接種兩劑COVID-19疫苗，衛生專家表示，澳洲死亡率相對低，可歸功於疫苗覆蓋率高，但接種第3劑疫苗人數少得多，接種追加劑可提升對Omicron變異株的保護力。

澳洲各州都拒絕再次祭出封鎖措施，大多選擇重新實施保持社交距離和強制戴口罩等措施，以減緩疫情蔓延。然而，經過長時間的遠距教學後，各州對是否重新開放學校以及如何因應開學後的疫情發展存在分歧。

新南威爾斯州和維多利亞州學生下週重返校園時，必須戴口罩並定期接受快篩；昆士蘭州則將返校時間延到2月7日，以避免病毒傳播激增。

昆士蘭州衛生首長傑拉德（John Gerrard）說，「達到高峰期並不代表（疫情）結束」。他警告，隨著學校陸續開學，「高峰期恐將延長」。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110124