Omicron來襲 馬來西亞新增確診人數再破5000

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）Omicron變異株引發馬來西亞新一波疫情，COVID-19確診人數不斷攀升，今天新增案例再破5000例。另外，馬國近期校園群聚案例大增，主要是未遵守戴口罩及保持社交距離等措施。

隨著傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，近期馬來西亞確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人數也呈上升趨勢，昨天新增近4800起確診案例。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）指出，今天新增5439人確診，全國累計285萬408人確診。

這是馬國自去年12月10日以來，時隔一個月多，單日新增確診人數再度突破5000人。

馬國衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）透過推特發文表示，在馬國出現Omicron疫情之際，政府不會重啟封城等措施，但呼籲民眾做好防疫，特別是在人潮擁擠的地點要戴好口罩及接種追加劑。

此外，「海峽時報」（The Straits Times）報導，馬來西亞近期校園群聚感染案例大增，凱里表示，這主要是因為未遵守戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

他補充說，出現COVID-19症狀的教師仍到學校課堂授課，也導致感染比例上升。

諾希山指出，衛生部上週偵測到62起新出現的教育機構群聚感染，相較之下，前一週只有15起。柔佛（Johor）、吉打（Kedah）及馬六甲（Melaka）等州都有學校因出現確診案例而關閉。

馬國當局希望2月3月開始為5至11歲兒童施打COVID-19疫苗後，有助緩解校園群聚感染的情況。

據馬國官方統計，截至26日，馬國78.7%人口已接種2劑疫苗，其中，97.9%成人及88.5%青少年都已完整接種。馬來西亞人口約3270萬，目前累計3萬1930起COVID-19死亡案例。（編輯：韋樞）1110127