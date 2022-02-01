伊斯蘭團體抵制北京冬奧 拆穿中共官媒謊言

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（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）非政府組織全球伊瑪目理事會日前宣布「禁止參加及出席北京冬奧」，今天更在聲明中拆穿中共外圍官媒「環球時報」的4個「謊言」，強調與世界維吾爾代表大會團結一致。

全球伊瑪目理事會（The Global Imams Council）去年12月30日在聲明中宣布，中國政府繼續以迫害、折磨、獨裁專政等手段違反中國穆斯林基本人權，因而作出「禁止參加及出席2022中國北京冬季奧運會」決定。

聲明指出：「這項活動（指北京冬奧）符合對維吾爾人種族滅絕和種族清洗難辭其咎的殘暴迫害政權的直接利益。抵制2022北京冬奧的團體與日俱增，我們對此予以贊許，並且再次確認我們與世界維吾爾代表大會團結一致。」

「環球時報」1月28日刊發「抵制冬奧的組織：我們被世維會騙了」報導，內容詆毀、貶抑全球伊瑪目理事會，並稱該組織獲世維會資助和欺騙。根據報導，聲明所列俄羅斯、埃及等國的伊斯蘭宗教領袖否認支持上述聲明。

全球伊瑪目理事會今天再度發布聲明，駁斥上述報導「是謊言」，強調「（去年12月30日）聲明由我們提出，世界維吾爾代表大會沒有這麼要求」、「我們對於維吾爾人持續遭到中國政府迫害（與世界維吾爾代表大會）同表關切」。

全球伊瑪目理事會指出，所謂穆斯林領袖否認支持禁止參加北京冬奧聲明，「這也是謊言」。

聲明指出，「中國大使館威脅、施壓兩位列名的穆夫提（Mufti，負責對各種問題提供伊斯蘭法解釋的宗教學者），要求他們否認簽署聲明」、「我們澄清了此事，並且與那些伊斯蘭當局聯繫」。

聲明以更多篇幅駁斥環時在報導中引述的所謂伊拉克某新聞社報導，強調全球伊瑪目理事會主席布代里（Mohammad Baqir Al-Budairi）受訪表示理事會接受世維會資助。全球伊瑪目理事會指出，「這是另一個謊言」，並表示布代里不曾針對此事受訪。

聲明指出，環時引用的「消息來源」實則為非法使用泛阿拉伯頻道「阿拉伯電視台」（Al-Arabiya）名稱和標識（logo）的杜拜機構，而不是伊拉克新聞媒體。所謂「記者」曾經前往全球伊瑪目理事會總部進行訪問的內容，也是「謊言」。

世界維吾爾代表大會（World Uighur Congress）發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）表示，中國長期以來利用外交、經濟等各種手段，滲透阿拉伯世界、尋求滿足自身戰略擴張的政治需求。

而在國際壓力下，中國政府不僅通過外交途徑，甚至運用自己控制的媒體編造、散布謊言，企圖誤導國際社會。

他今天告訴中央社記者：「針對維吾爾民族所推行的種族滅絕政策是無法掩蓋的客觀事實，中國擔憂伊斯蘭世界發出正義的聲音追責中國推行的種族滅絕行徑，因此不擇手段，編造謊言，企圖分化伊斯蘭世界，並且讓外界誤以為伊斯蘭世界都支持北京冬奧，沒有抵制的呼聲。」

全球伊瑪目理事會表示，中國政府發起誹謗中傷活動，想要破壞理事會聲譽，並且對任何聲援維吾爾民族的人進行人格暗殺。

聲明強調：「我們是中國荼毒下最新的受害者。」（編輯：馮昭）1110201