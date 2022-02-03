Omicron病情較輕 瑞典下週解除防疫限制

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（中央社斯德哥爾摩3日綜合外電報導）儘管確診數字來到歷史高峰，瑞典已決定於下週解除防疫限制，將仰賴接種追加劑，以及感染過COVID-19的高比率，來讓住院人數處於可控範圍。

路透社報導，瑞典目前的防疫限制包括酒吧與餐廳必須提早打烊，大型室內場所有500人數上限。這些措施在上個月進一步延長期限，將於9日截止。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）在記者會表示，「該是時候再次開放瑞典。未來一段時間內，感染率會保持在高水平，並持續一段時間，但依我們判斷，疫情傳播的最壞後果已經過去。」

受傳播力極強的Omicron變異株影響，瑞典過去一個月屢屢打破單日確診新高紀錄，儘管沒有過去幾波疫情嚴重，也對公衛體系造成負擔。

瑞典在疫情爆發初期就以不實施封城引發關注，主要仰賴民眾自願保持社交距離，和維持良好個人衛生習慣來防疫，但在疫情連續侵襲後，也逐漸採行較嚴格的防疫手段。

瑞典的人均病故數字比起北歐鄰國高上許多，但比起大多數選擇封城的歐洲國家仍低。

瑞典衛生部長哈倫格倫（Lena Hallengren）在記者會表示，部分政府建議將繼續採用，例如鼓勵民眾接種疫苗，以及確診後在家隔離，未接種疫苗的民眾也會受到更多限制。

由於有越來越多證據顯示，Omicron變異株造成的病情比其他變異株輕微，哈倫格倫表示，衛生部將會宣布這個病毒不再被視為對社會構成威脅，但仍會密切關注。（譯者：戴雅真）1110203