台灣多年好友 斯洛維尼亞總理楊薩確診COVID-19

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（中央社斯洛維尼亞盧布里雅納9日綜合外電報導）斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）今天表示，他確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。楊薩曾數度造訪台灣，最近曾透露正與台灣洽談互設代表處。

法新社報導，楊薩在推特張貼他的抗原自我檢測照片，並寫道：「昨天，我兩個小孩的自行染疫檢測皆呈陽性，當天我是陰性。而不幸地，我今天檢測呈現陽性。」

楊薩稱自己目前症狀輕微，但未具體說明會否進行PCR測試。根據斯洛維尼亞最近防疫規定，政府已不再要求患者確認感染。

楊薩過去曾數度造訪台灣，並在許多議題上挺台，屢次遭中國政府批評。外交部發言人歐江安曾表示，楊薩是台灣多年的友好朋友。

在立陶宛去年因挺台與中國交惡後，楊薩呼籲歐洲聯盟（EU）成員國團結支持立陶宛，強調立陶宛是一個主權國家，完全有權與台灣發展關係，並稱歐盟必須向中國表明不讓任何成員國被威脅。

今年1月中旬，楊薩接受印度媒體訪問時曾指稱，正與台灣洽談互設代表處，支持台灣加入世界衛生組織（WTO），並支持台灣人在享有主權的情況下做出決定。（譯者：陳正健）1110210