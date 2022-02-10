白宮打預防針 預告1月消費者物價年增率恐逾7%

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國白宮今天預告，政府即將公布的2022年1月消費者物價報告可能顯示國內通貨膨脹再度飆升。

美國消費者物價在2021年上漲7%，是40年來上漲速度最快的一年。一般預期，美國勞工部明天將公布的1月消費者物價指數（CPI）報告，數據會比2021年1月大幅上揚。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）告訴媒體：「我們預期明天公布的資料中，通膨年增率會很高…我想就如有些人預估，超過7%也不令人意外。」

美國去年因供應鏈吃緊、零組件短缺、經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中反彈等因素，造成通膨飆漲，總統拜登的民意支持度隨之下滑。

這波物價攀升，能源與二手車漲得特別凶，尤其是汽油，其他如食物與房租價格也都上揚。

不過，白宮國家經濟會議（NEC）主席狄斯（Brian Deese）表示，通膨是「全球現象」，一旦疫情對支出的影響轉向，更多消費重新回到服務業，通膨就會消退。

莎琪說，白宮關注的是顯示「通膨增幅正逐月縮小」的近期趨勢。

去年12月，美國消費者物價指數比前一月攀升0.5%，較11月的0.8%來得低。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110210