印尼入境隔離將逐步放寬 已打追加劑可少隔離2天

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印尼下週起將逐步開放入境防疫管制，已接種第3劑追加劑疫苗的旅客，若符合PCR規定，隔離天數將由5天減少為3天。圖為雅加達國際機場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者石秀娟雅加達14日專電）印尼下週起將逐步開放入境防疫管制，已接種第3劑追加劑疫苗的旅客，若符合核酸檢測（PCR）規定，隔離天數將由5天減少為3天。自3月起，可望適用所有入境旅客。

印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）今天指出，下週起，不論國籍的入境旅客如已接種追加劑，入境時接受PCR篩檢，隔離第3天早上也接受PCR篩檢，且結果為陰性，即可解除隔離。

盧胡特指出，在這個政策下，第3天解隔離的民眾最好能在第5天自行進行PCR篩檢，並且將結果向衛生所或其他醫療機構回報。

他表示，有很多國家開始實施入境免隔離措施，防疫小組今天仍決定，暫時維持隔離5天的政策，但將先從已經施打追加劑的旅客開始逐步放寬。

盧胡特表示，疫情和疫苗接種率若持續改善，或許4月起就能實施入境免隔離政策。

印尼今天通報新增3.6萬例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，死亡人數新增145人；仍以雅加達新增約1萬例最多，西爪哇8333例、萬丹省（Banten）4006例、東爪哇3885例、中爪哇2366例，峇里島1307例，其餘低於1000例。

盧胡特指出，雅加達因Omicron變異株推升的疫情出現趨緩跡象，每日新增確診、治療和隔離中人數以及住院率都下降，不過，日惹（Yogyakarta）、東爪哇、中爪哇開始上升，儘管如此，疫情仍比上波Delta變異株引起的疫情高峰緩和。（編輯：林憬屏）1110214