COVID-19全球最新情報2/15

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

菲國觀光部長浦耶特14日說，菲律賓10日開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，4天內有7051名旅客入境。圖為外國旅客10日在馬尼拉機場進行入境手續。（菲律賓觀光部提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）香港COVID-19確診數仍居高不下，14日新增個案高達2071例，創單日新高；韓國連續5天新增超過5萬例；瑞典當局建議80歲以上長者、療養院住民，以及接受居家照護人士，應接種第4劑疫苗。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間15日上午7時，全球至少582萬309人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億1266萬5299人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心公布，國內14日新增54例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及50例境外移入（27例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心規劃調整國內入境檢疫政策，檢疫天數縮短為10天，以在家1人1戶為原則，指揮官陳時中14日表示，以第3劑覆蓋率達5成為目標，推估新制最快有望3月中旬前上路。

此外，台北市COVID-19疫情穩定，市長柯文哲宣布，15日起微解封，電影院開放廳內飲食，國、高中可畢業旅行，未打疫苗的幼兒園和國小學生則暫緩跨縣市校外教學。

台北市COVID-19疫情穩定，市長柯文哲14日宣布，15日起微解封，電影院開放廳內飲食。圖為台北市一間電影院售票處民眾排隊購票。中央社記者鄭清元攝 111年2月14日

● 中國

中國衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）13日共報告新增84例COVID-19確診病例，其中58例為境外移入病例，26例為本土病例。

遼寧省葫蘆島市成為中國目前COVID-19本土疫情最嚴重的城市。據衛健委發布，新增26例本土確診病例，其中18例就在葫蘆島市。目前葫蘆島市已加強進出城市的交通管制。

● 香港

香港COVID-19確診數仍居高不下，14日新增個案高達2071例，創下疫情爆發以來單日新高；此外，還有4500人被初步檢測出陽性反應。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指出，新增確診病例中僅19例為海外移入，其餘都是本土感染病例，且大部分為染上Omicron變異株。

香港醫院管理局高層官員表示，由於近期每天有上千名確診者，公立醫院的隔離醫治病床使用率已接近9成，承受很大壓力。

另外，香港教育局14日宣布，全港中小學、幼兒園及補習學校暫停面授課堂延長至3月6日。

● 日本

日本東京都14日新增1萬334例COVID-19確診，比上週一減少約1900例；不過重症患者新增9例，達74例，是時隔約4個多月再次上升到70例以上。

● 韓國

Omicron變異株疫情近期在韓國快速擴大之際，韓國中央防疫對策本部統計，截至14日凌晨0時，境內新增5萬4619例COVID-19確診，連續5天新增超過5萬例，居家治療人數超過23萬例，總統候選人安哲秀的妻子金美京也染疫。

韓國COVID-19單日確診新增5萬4619例，連續5天超過5萬例。圖為韓國首爾市政廳前檢測站。（中新社）

● 菲律賓

菲律賓觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）14日說，菲律賓10日開放免簽證國家旅客入境進行短期商務旅行或觀光，4天內有7051名旅客入境，其中45%是持外國護照的菲律賓人。

享有菲律賓免簽待遇的157國旅客，10日起只要完整接種COVID-19疫苗，且登機前48小時採檢結果為陰性，便可入境菲國進行30天內商務旅行或觀光，且無需隔離。

台灣、中國和印度等未享有菲律賓免簽待遇國家不在這波開放名單中。

● 越南

越南民航當局聲明指出，將自15日起解除對國際客機航班及完整接種COVID-19疫苗旅客的防疫限制。

越南已有超過90%成人完整接種兩劑COVID-19疫苗；政府正考量在推行追加劑施打作業時，也讓十多歲青少年接種疫苗。

根據越南通報，目前每天約新增2萬例確診COVID-19；自疫情爆發以來，累計確診逾250萬例，近3萬9000人染疫不治。

越南民航局指出，15日起解除對國際客機航班及完整接種COVID-19疫苗旅客的防疫限制。圖為河內內排國際機場。（中央社檔案照片）

● 印尼

印尼下週起將逐步開放入境防疫管制，已接種第3劑追加劑疫苗的旅客，若符合核酸檢測（PCR）規定，隔離天數將由5天減少為3天。自3月起，可望適用所有入境旅客。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲本月底即將對外國旅客重開國門。新南威爾斯州（NSW）和維多利亞州（Victoria）14日通報的單日確診數為今年以來最低。新州通報6184例新個案，另外14人染疫死亡。維州則新增7104起病例和2人病歿。

※ 歐洲

● 瑞典

瑞典公共衛生局14日建議80歲以上長者、療養院住民，以及接受居家照護人士，應接種第4劑疫苗，而第4劑最少須與前一劑相隔4個月。

瑞典逾85%的80歲以上長者都接種過第3劑疫苗，18歲以上則有55%打完第3劑。

瑞典在疫情之初選擇不封城，引發全球媒體關注。儘管Omicron病例激增，瑞典仍於9日解除所有防疫限制。

瑞典累計已逾1萬6500人因COVID-19病故，人數稍低於歐洲平均，但遠高於鄰國挪威、芬蘭和丹麥。

● 德國

德國14日通報新增7萬6465例確診個案，比上週同期下降20%；每10萬人7日發病率也從13日的1467人降至1460人。與此同時，政府的COVID-19專家小組呼籲逐步放寬對這一歐洲最大經濟體的防疫限制。

● 英國

73歲的英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）上週二度確診後，查爾斯的妻子卡蜜拉（Camilla）也檢測出COVID-19陽性。

※ 美洲

● 美國

美國一些州已開始鬆綁戴口罩規定和其他防疫限制措施，衛生官員表示Omicron變異株感染高峰已經過去。

美國職籃NBA布魯克林籃網最近苦吞11連敗，陣中明星後衛厄文（Kyrie Irving）13日表示，他對未接種疫苗以致無法效力主場比賽「沒有罪惡感」。

● 加拿大

加拿大卡車司機為抗議政府的COVID-19疫苗強制接種令，堵住美加之間貿易要道大使大橋（Ambassador Bridge）。

美國和加拿大官員說，北美最繁忙的貿易通道13日將重新開放恢復交通，結束6天封鎖。加拿大稍早警方清場並逮捕近30名爭取終止防疫管制的抗議民眾。

加拿大民眾不滿防疫管制發起抗爭，阻礙美加邊界的大使大橋，警方13日驅離並逮捕數名抗議民眾。（法新社）

● 墨西哥

墨西哥衛生部13日通報，新增122人染疫病歿以及8854起COVID-19病例，使墨國的總死亡人數達到31萬2819人，總確診案例達到529萬2706例。（譯者：張璦/核稿：楊昭彥、蔡佳敏）1110215