西方專注烏俄危機 美將軍示警：中國恐趁機生事

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（中央社新加坡16日綜合外電報導）美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫今天示警，西方強權專注化解烏克蘭與俄羅斯的緊張關係之際，中國可能利用危機在亞洲趁隙「挑釁」。

俄國近日在烏克蘭邊界附近部署超過10萬大軍，使得華府與其他西方國家擔憂俄國即將進犯鄰國。

維巴赫（Kenneth Wilsbach）今天在新加坡航空展（Singapore Airshow）場邊指出，中國在歐洲這波危機中，與俄國沆瀣一氣，令人質疑中國在亞洲有何意圖。

維巴赫說：「中國看到歐洲發生的情況後，會不會試圖在印度洋-太平洋地區做些什麼？從這個角度來談，這絕對讓人關切。」

他告訴記者：「我確實擔憂他們會想趁機牟利。」

「如果他們試圖做些可能帶有挑釁意味的動作，看看國際社會如何反應，這一點都不讓人意外。」

維巴赫表示，北京在這波烏克蘭僵局中表態支持俄國時，他就跟麾下人員與區域內其他「實體」談過可能的影響。

太平洋空軍總部位於夏威夷，若太平洋爆發衝突，維巴赫的司令部將扮演核心角色。

北京連年被控挑動區內緊張氣氛，同時穩步控制南海的關鍵島礁。

北京主張擁有南海幾近全域的主權，但台灣、汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南都主張擁有部分主權。

美國與其他西方國家雖未在南海聲索主權，但他們擔心在中國控制下，這塊戰略海域的航行自由可能受到侵害。

近幾個月來，中國也加強施壓台灣，屢次派遣軍機侵擾台灣航空識別區（ADIZ）。

維巴赫表示，中國看待危機時，會思考這是不是「獲利機會」。但他並未詳細說明中國在烏克蘭危機期間會有哪些動作，僅稱北京「可能有一些選項」。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110216