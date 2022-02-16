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疫情17/300

世衛：全球上週新增確診1600萬例 下降19%

2022/2/16 21:32（2/16 22:19 更新）
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世界衛生組織15日發布報告，全球上週新增1600萬起COVID-19病例，較前一週下降19%。圖為名古屋地下街人潮。（共同社）
世界衛生組織15日發布報告，全球上週新增1600萬起COVID-19病例，較前一週下降19%。圖為名古屋地下街人潮。（共同社）
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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）根據世界衛生組織（WHO）15日晚間發布報告，全球上週新增略高於1600萬起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，較前一週下降19%，另有7萬5000人染疫病歿。

上週僅西太平洋地區通報病例攀升，增加約19%，東南亞通報數減少約37%，是全球降幅最大地區。中東病歿數增加38%，西太平洋的死亡人數增加約1/3。通報病例最多國家則為俄羅斯。

俄國和東歐其他國家因遭Omicron變異株席捲，最近幾週的COVID-19確診人數翻倍。

世衛組織表示，上週上傳到全球最大病毒資料庫的超過40萬個COVID-19病毒基因序列中，逾98%是Omicron變異株。

世衛組織說，Omicron亞型變異株BA.2病例數似乎「穩定增加」，在南非、丹麥、英國和其他國家的流行率有所提升。

衛生官員指出，與先前COVID-19變異株相比，Omicron引起的症狀較輕，且在疫苗接種率高的國家，住院率和死亡率沒有大幅增加，即使當地Omicron疫情已經擴散。

世衛組織非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）上週表示，儘管非洲疫苗接種率低，但這一地區正從疫情大流行的急性發病期過渡出來。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110216

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