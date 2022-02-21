同樣確診 英女王承受風險是小賈斯汀340倍

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）95歲英國女王伊麗莎白二世和27歲歌手小賈斯汀（Justin Bieber）相繼確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但鑑於兩人年齡差距，女王承受的風險是小賈的340倍。

白金漢宮20日宣布，英國女王被檢測出COVID-19陽性反應。加拿大歌手小賈斯汀也在同天宣布確診。「富比世」（Forbes）報導，儘管由於疫苗的發展與有效的治療方式，女王病情發展仍較樂觀，但她的高齡仍使她承受特別風險。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），85歲以上長者若感染COVID-19，死於相關併發症的風險，是18至29歲年輕族群的340倍，但除了年齡之外仍有許多因素會影響風險程度。

如果女王如期接種疫苗，她的痊癒機會將會更高。以色列最近研究顯示，在47萬多名接種過追加劑的65歲以上受試者當中，最終僅有60人死於COVID-19，但這份研究沒有回報像女王一樣超高齡族群的數據。

340倍是依據美國CDC數據，但女王相對於小賈斯汀染疫的風險還有可能更高。英國醫學期刊（British Medical Journal）的風險評估線上工具QCovid計算，95歲女性接種過疫苗後確診的死亡風險為1.8%，假設小賈也接種過疫苗（他目前舉辦的巡迴演唱會需要接種證明才能入場），他的性別與年齡層確診後死亡風險僅有0.004%。女王的風險因此是小賈的450倍。

女王幕僚表示，女王的症狀「輕微」，政界人士也希望這位英國在位時間最長的君主，能在她的登基第70週年迅速康復。

73歲的英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）本月稍早也驗出COVID-19陽性反應，這是他第2度確診。查爾斯王子曾在確診前2天和女王在溫莎城堡會面。

女王據信已接種過3劑疫苗。她的第一劑疫苗於2021年1月施打。根據英國廣播公司（BBC），女王之後也施打了第2劑與追加劑。她上週恢復在城堡舉行面對面活動，拄著拐杖對來賓抱怨自己身體僵硬。

英國首相強生在推特發文稱，「我確定我說出大家的心聲，希望女王陛下能盡快痊癒，恢復健康。」

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也在推特發文，「我的祝福，以及數以百萬計加拿大民眾的祝福，都與伊麗莎白二世女王陛下同在」，並祝福女王「早日完全康復」。

女王在96歲生日前2個月傳出染疫，王室評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）說，「大家都會擔心她的年紀，這點毫無疑問。」

他告訴法新社，「但是女王生性堅忍，我認為她看待事情非常、非常樂觀。」他也預料白金漢宮會合理地回報女王的病況進展。

長壽的女王大多數時間健康狀況都很好，但她去年10月曾因不明原因住院一晚。

英國的Omicron疫情目前顯然已獲控制，政府預料將於21日宣布解除英格蘭地區的防疫法規。

不過，保守黨議員諾克絲（Caroline Nokes）告訴「泰晤士電台」（Times Radio），由於女王傳出染疫，宣布這項政策的時機有點「弔詭」。

王室評論員布魯斯（Alastair Bruce）在「天空新聞網」（Sky News）則表示，「女王不會希望任何人基於她的健康狀況改變決定。」（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110221