基督徒設計師拒為同志做喜帖挨告 美最高院將審理

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國最高法院今天同意聽取1名網頁設計師所提的訴訟，身為虔誠基督徒的她，因拒為同性伴侶提供婚禮服務挨告敗訴後，上訴到最高法院。

此案凸顯宗教自由，及憲法第一修正案（First Amendment）言論自由權和禁止歧視法律之間的矛盾，最高法院將在10月開庭審理。

美國2015年承認同性婚姻後，最高法院接獲許多類似案件，但一直不願直接明確地處理這項議題。

最新發生的這起案子，涉及科羅拉多州利特敦（Littleton）開設網站設計公司303 Creative的史密斯（Lorie Smith）。

史密斯表示，身為虔誠的基督徒，她無法替同性伴侶製作結婚啟事或網站，因為這麼做「和我的宗教信仰不一致」。

科羅拉多州反歧視法禁止企業，以顧客性傾向為由拒絕提供服務。

美國聯邦第十巡迴上訴法院去年判史密斯敗訴，她因而上訴到最高法院。

同意聽取此案的最高法院表示，將審理科羅拉多州法律「強迫藝術家發聲或噤聲」是否「違反第一修正案的言論自由」。

2018年6月，科羅拉多州一名拒為同志伴侶製作結婚蛋糕的烘焙師，獲最高院裁定部分勝訴。

當時法官以7票對2票裁定科羅拉多州民權委員會（Colorado Civil Rights Commission）的裁決是對宗教有敵意，從而侵犯這名烘焙師的憲法權，但當時法院並未處理公司能否以宗教為由拒為同志服務這項議題。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110223