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烏克蘭危機
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烏克蘭危機2/300

蒲亭：願以外交解決烏克蘭衝突 但俄國利益不容妥協

2022/2/23 16:49（2/23 17:13 更新）
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俄羅斯總統蒲亭23日表示，莫斯科已準備好尋求外交解決，但俄國利益不容妥協。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
俄羅斯總統蒲亭23日表示，莫斯科已準備好尋求外交解決，但俄國利益不容妥協。（圖取自克里姆林宮網頁kremlin.ru）
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）克里姆林宮與西方之間因烏克蘭危機緊張升高之際，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，莫斯科已經準備好尋求「外交解決」，但強調俄國利益不容妥協。

蒲亭在發表紀念「祖國保衛者日」（Defender of the Fatherland Day）視訊演說時表示：「我們國家對於以直接坦率的對話尋求外交解決錯綜複雜的問題，總是抱持開放的態度。」

不過，蒲亭指出：「對我們而言，俄羅斯的利益、我們公民的安全，皆是不容妥協。」

蒲亭在演說中讚揚俄羅斯男性，並說他肯定俄羅斯軍隊的「專業」，相信他們將為俄羅斯的國家利益挺身而出。

蒲亭讚揚俄羅斯軍隊的戰備，並表示俄國將繼續發展先進武器。

蒲亭指出：「我們將繼續發展先進武器系統，當中包括極音速與根據新物理定律的武器，以及擴大先進數位科技和人工智慧元素的運用。」

「這些複雜的項目實為未來武器，將大幅提高我們武裝部隊的作戰潛力。」

西方領袖近週來相繼警告，蒲亭已準備全面入侵烏克蘭。

美國總統拜登（Joe Biden）22日宣布，針對俄羅斯「開始」侵略烏克蘭施以最新嚴厲制裁，不過，他說還有時間可以避免一戰。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110223

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