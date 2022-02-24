烏克蘭總統：俄羅斯恐在近日掀起歐洲大戰

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，俄羅斯可能在未來幾天掀起「歐洲大戰」，他呼籲俄羅斯人民反對這場攻擊。

法新社報導，澤倫斯基昨天深夜12時過後不久發表演說，稱俄羅斯「現在隨時可能」入侵烏克蘭，並向俄羅斯民眾喊話，說俄羅斯是否會出兵烏克蘭「取決於你們」。

面對俄羅斯威脅日益升高，澤倫斯基懇請大家維持和平，並說俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）沒有接他的電話。

美聯社提到，澤倫斯基昨天深夜向全國發表演說，駁斥莫斯科當局聲稱烏克蘭對俄羅斯構成威脅的說法，並稱如果俄羅斯入侵，將造成數以萬計民眾喪生。

數小時前，烏克蘭宣布全國進入緊急狀態。澤倫斯基以俄語說：「烏克蘭人民與政府都希望和平。」但他又說，如果國家遭受攻擊，「我們將反擊」。

澤倫斯基表示，他試圖與蒲亭通話，但克里姆林宮保持沉默。

路透社報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天在推特發文說，位於克里米亞的泰坦（Titan）化學廠夜班工作人員已撤出工廠。

他說，這可能是俄羅斯在為另一起刻意安排的挑釁行動做準備。俄羅斯於2014年併吞克里米亞。

他寫道：「莫斯科似乎無所不用其極，企圖為進一步入侵捏造藉口。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110224