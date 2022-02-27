巴黎反戰集會 烏克蘭人：現在對台灣也是關鍵

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法國巴黎共和廣場26日舉行聲援烏克蘭活動，上千人參與。廣場另一頭架起演講台，台前人潮擠得水泄不通。民眾同聲呼籲停戰並譴責俄國總統蒲亭入侵行徑。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年2月27日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）法國巴黎共和廣場昨天舉行聲援烏克蘭活動，上千人同聲譴責俄羅斯總統蒲亭「納粹」行徑，呼籲國際援助。受訪者告訴中央社，必須捍衛民主價值與體系，他們深知台海局勢，現在對台灣也是關鍵時刻。

俄羅斯入侵烏克蘭，砲擊烏國軍事設施與各大城，全球嘩然，西方國家紛紛祭出制裁。

全球各地昨天都有聲援烏克蘭人的活動，法國巴黎共和廣場昨日湧進上千名法國、烏克蘭、俄羅斯等國民眾，揮舞烏克蘭國旗且手持反戰標語，呼籲關注並協助烏克蘭處境。

在廣場另一頭則架設演講台，邀請烏克蘭駐法大使、法國議員，及俄國公民團體代表等人發言，表達挺烏反戰的立場。

現場民眾不斷高呼「蒲亭（Vladimir Putin）殺人犯」、「烏克蘭人英雄」、「榮耀烏克蘭」等法語和烏克蘭語口號。參與者也合唱烏克蘭國歌，許多烏克蘭民眾將手放於胸前、激動高歌，目光含淚。

中央社訪問數名參與者，他們皆譴責俄羅斯總統蒲亭如同「納粹」般的侵略行徑，同時呼籲絕不能讓烏克蘭倒下，否則將是民主與人性的末路，以及世界大戰的開端。

旅法10年的學生特瑞沙（Tereza）許多親友還在烏克蘭，她說今天來是為了「家人、孩子與人性的未來」。她表示，蒲亭以烏東有「種族滅絕」為藉口出兵，「但進行荒誕行動的是他，他正在創造他口中用來譴責烏克蘭的新納粹體系，我們完全不能接受，也將奮戰到底」。

已歸化為法國籍的烏克蘭裔瑪魯西雅（Maroussia）是公務員，她深知「自由與民主價值對烏克蘭人的重要性，而今天在前線捍衛價值的是這群烏克蘭人，而非我們，若還不支援，則我們也會失去這些價值」。

自烏克蘭來法4年，在外企工作的塞吉（Serge）則指出，這場戰爭不僅是烏俄之間，而可能是更嚴重事件的開端。「若世界保持沈默，袖手旁觀，則會是二戰後所有體系的終結」。

現場也有許多俄國人參與，高舉牌子譴責蒲亭，並表示勿以他們的名義開戰。與塞吉一起上街的兩位友人便來自俄羅斯。

娜塔麗亞（Natalia）是歷史學家，她表示，作為俄國人，她挺烏克蘭人民，為此她已兩天食不下嚥，她住在烏俄邊界的父母也是每天以淚洗面。

她拿出祖父母的照片，哽噎地告訴中央社，她祖母是烏克蘭人，祖父則是俄羅斯人，兒時也常去烏克蘭，這場戰爭對所有人而言都是悲劇。她同時呼籲俄國人覺醒，勿再聽信宣傳，「俄國的現況極度危險，也讓全球深陷極度危險，我們就在第三次世界大戰的前緣」。

當記者告知來自台灣時，受訪者無一不立刻高喊「現在對台灣也很關鍵」，並表示許多烏克蘭人也都明白台灣的處境，深切希望台灣與烏克蘭共同加油，努力對抗鄰國強權。

塞吉對台灣局勢相當了解，他向中央社說，他知道台灣是獨立國家和經濟強權，也知道中國不斷派軍機擾台，台灣卻只能容忍，不能射下，否則就是戰爭行為。「這跟烏克蘭有點類似，一開始只是幾個小城市，接下來是克里米亞，那現在呢？他們犯了小錯，沒人發聲，如今則是大錯」。

頭戴烏克蘭傳統花環的瑪魯西雅則認為台灣和烏克蘭如今的處境相同，「歐洲與西方對烏克蘭的支援也將表明，若台灣被侵略，西方會有何反應」。

特瑞沙呼籲國際社會態度堅定給予支援，而烏克蘭也「聲援台灣」，也知道台灣面臨很大困境與弱勢，因為中國正在漁翁得利，「所以一定要互相支援」。（編輯：林憬屏）1110227

法國巴黎共和廣場26日聲援烏克蘭集會上有許多不同國家的青年。他們爬上3公尺貨櫃，手舉標語。身旁烏克蘭民眾告知，標語寫道「人民意志帶來帝國之死」。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年2月27日

法國巴黎26日反對俄羅斯侵略集會有許多烏克蘭民眾身披國旗，神色肅穆哀傷。他們向記者表示，無法容忍這樣的事發生，也相當擔心在烏克蘭的親友。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年2月27日

法國巴黎共和廣場26日舉行聲援烏克蘭集會，烏克蘭駐法大使到場致意並發言。他激動表示烏克蘭英雄們正在前線為了祖國和民主自由奮戰，盼望世界給予支援。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年2月27日