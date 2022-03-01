澤倫斯基誓言捍衛烏克蘭首都 指責俄軍犯下戰爭罪[影]

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天痛批，俄軍狂轟烏國東北部第2大城哈爾科夫屬於「戰爭罪行」。他也宣示，眼前第一優先要務就是保衛首都基輔。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊聲明強調，俄軍「對哈爾科夫（Kharkiv）的攻擊是戰爭罪行。這是俄羅斯的國家恐怖主義行為」。

澤倫斯基說：「現在哈爾科夫和基輔是俄方最重要的目標。他們的恐怖行動目的是要讓我們瓦解，並讓抵抗力量全面崩潰。」

「俄軍利用攻打哈爾科夫的相同方式，向首都推進。這就是為什麼今天保衛首都成為全國的首要任務。」

位於烏克蘭東北部的哈爾科夫市中心廣場今天稍早遭到砲擊，當地政府大樓也被俄軍擊中。

一名法新社記者看到政府大樓的窗戶被炸裂，瓦礫遍布周圍。緊急救護人員已撤離攻擊中受傷的人們。

烏克蘭內政部長顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）在社群媒體上貼文稱，俄軍對哈爾科夫市中心發動火箭攻擊，至少造成10人喪生、35人受傷。

貼文說：「正在清理現場，預料傷亡人數還會持續增加。」（譯者：施施/核稿：林治平）1110301