烏克蘭人持武抗敵 成美支持擁槍者論述焦點

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（中央社紐約1日綜合外電報導）槍枝問題一直是美國爭論不休的議題，而烏克蘭遭俄羅斯入侵以來，美國槍權支持者即以此加強他們在憲法第二修正案保障人民持有和攜帶武器權的立場，替爭議注入新元素。

路透社報導，美國全國步槍協會（National Rifle Association, NRA）一則將俄侵烏和擁槍權做連結的發文已在網路發酵。

全國步槍協會昨天在部落格發文說，「烏克蘭發生的事，證明了我們開國元勳在起草憲法第二修正案時的智慧」，其所指的是烏克蘭人民拿起武器捍衛國家。

然而，反槍枝暴力的倡議者點出，美國因為槍案喪命的人數增加，說明了有必要加強槍枝管制並降低槍枝數量。

「吉佛茲槍枝暴力預防法律中心」（Giffords Law Center to Prevent Gun Violence）執行長安布勒（Peter Ambler）表示，擁槍支持者把「各地有更多槍」的理念與烏克蘭危機連在一起，是「非常不負責任」的。

安布勒告訴路透社，俄羅斯總統「蒲亭（Vladimir Putin）專橫行為並不能抹去2020年有4萬5000名美國人死於槍枝暴力的事實；透過背景調查、資助社區暴力預防計畫等來避免槍枝暴力，也依然有其迫切性」。

烏克蘭危機和美國憲法第二修正案的關連開始獲得部分美國人認同，是因烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）2月24日表示，政府會發放武器給準備好保衛國家並對抗俄軍的平民。

2019年與國務院合作協助觀察烏克蘭選舉的共和黨籍愛荷華州州議員能恩（Zach Nunn）告訴路透社說，烏克蘭危機凸顯擁槍的重要。他說：「今天的烏克蘭，依我之見，很多人醒來會說，這（擁槍）不僅是保衛國家的最好方式，也是保障他們所珍視的民主的最好方式。」

上個月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，「烏克蘭」和代表美國憲法第二修正案的「2A」兩個標籤，就經常一起出現在社群媒體發文中。

共和黨籍的北卡羅來納州聯邦眾議員墨菲（Greg Murphy）在社群網站推特（Twitter）發文說：「感謝老天，烏克蘭民眾有權持槍抵抗侵略者；感謝老天，美國有2A。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110302